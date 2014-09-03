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«Ангажемент» открывает сезон Колядой

3 сентября 2014, 10:57
В молодежном театре «Ангажемент» в эту субботу состоится открытие XXI театрального сезона. Тюменцам покажут спектакль «3 в 1».
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Тюмень

На спектакли «3 в 1», которые будут идти 6 и 7 сентября, будет действовать акция. При покупке одного билета по полной стоимости (450 рублей) второй вы получите в подарок.

В 17 часов 6 сентября откроется театральный буфет. За прилавком будет стоять сам руководитель «Ангажемента» Леонид Окунев: «Кофий по своему рецепту взварит, пироги по-окуневски уже жарит».

Спектакль «3 в 1» поставлен по трем одноактным пьесам Н. Коляды: «Бубен и утюг», «Скрипка», «Капсула времени». Режиссер Камиль Тукаев и художник Алексей Паненков объединили их в один спектакль под название «3 в 1». Пьесы совсем новые, и во время недавних гастролей «Коляда-театра» в Москве это знаменитая труппа и сам драматург презентовали их московской публике. Театр «Ангажемент» получил право первой постановки. Во всех трех пьесах общее место действия — несуществующий город Дощатов. Через смешную, трогательную и порой грустную жизнь «дощатовцев» Николай Коляда создает целый мир этого выдуманного города, в котором почему-то любят мексиканские танцы.

Возрастное ограничение: 16+.

#Новости#Ангажемент#Спектакли#Тюмень#Ирина#Культура
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