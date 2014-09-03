«Ангажемент» открывает сезон Колядой

Спектакль «3 в 1» поставлен по трем одноактным пьесам Н. Коляды: «Бубен и утюг», «Скрипка», «Капсула времени». Режиссер Камиль Тукаев и художник Алексей Паненков объединили их в один спектакль под название «3 в 1». Пьесы совсем новые, и во время недавних гастролей «Коляда-театра» в Москве это знаменитая труппа и сам драматург презентовали их московской публике. Театр «Ангажемент» получил право первой постановки. Во всех трех пьесах общее место действия — несуществующий город Дощатов. Через смешную, трогательную и порой грустную жизнь «дощатовцев» Николай Коляда создает целый мир этого выдуманного города, в котором почему-то любят мексиканские танцы.