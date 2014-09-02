Российских чиновников обяжут отдыхать

Согласно готовящимся поправкам в закон о госслужбе, для чиновников планируется ввести так называемый отпускной минимум — две недели в год. Еще 14 дней отдыха госслужащим нужно будет использовать не позднее, чем в течение полутора лет после завершения текущего «трудового года». Остальные неиспользованные отпускные дни чиновники смогут переносить и накапливать на будущее или обменивать на деньги. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Российскую газету».