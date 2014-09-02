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Российских чиновников обяжут отдыхать

2 сентября 2014, 15:06
Министерство труда и социальной защиты решило законодательно обязать российских чиновников брать отпуск.
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Тюмень

Согласно готовящимся поправкам в закон о госслужбе, для чиновников планируется ввести так называемый отпускной минимум — две недели в год. Еще 14 дней отдыха госслужащим нужно будет использовать не позднее, чем в течение полутора лет после завершения текущего «трудового года». Остальные неиспользованные отпускные дни чиновники смогут переносить и накапливать на будущее или обменивать на деньги. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Российскую газету».

Как отмечают эксперты Минтруда, сейчас госслужащие не отгуливают свой отпуск в полном объеме. Чиновники на высших постах могут отдыхать 35 суток в год, а обычные госслужащие — 30 суток. Кроме того, чиновник может получить прибавку к отпуску, например за выслугу лет или ненормированный рабочий день.

Фото: sibdepo.ru

#Новости#Чиновники#Министерство труда#Тюмень#Саша#Общество
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