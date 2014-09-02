Попасть на концерт «Любэ» можно будет практически даром

Группа «Любэ» выступит на стадионе «Геолог», начало в 20 часов. Купить билеты можно в кассах Тюменской филармонии, драматического театра и театра кукол.
«В этом году Тюменской области исполнилось 70 лет, поэтому билеты будут стоить 70 рублей, — отметила руководитель областного департамента культуры Юлия Шакурская. — Мы приняли решение о том, что вход будет небесплатным не для того, чтобы заработать, а чтобы собрать качественную аудиторию. Это будет хорошим завершением насыщенного творческого дня».
А день действительно порадует многообразием творческих выступлений и событий. 14 сентября на территории Тюменской области развернется около 1100 сценических площадок, на которых выступят артисты муниципальных, городских и областных домов культуры. Только в Тюмени таких площадок будет больше 100. Это библиотеки, музыкальные школы и школы искусств и не только. Познакомиться с интерактивной картой площадок можно будет на сайте городской администрации tyumen-city.ru.
Центральная площадка расположится на Цветном бульваре. Здесь же пройдет фестиваль «Тюменский сувенир». Юлия Шакурская продемонстрировала, что именно можно будет найти на фестивале: валенки с вышивкой, чехлы для сотовых телефонов, деревянные и чердачные игрушки, магниты и т.д. Свои творения представят мастера из всех районов области. На «Тюменском сувенире» не ограничатся только демонстрацией и продажей местных сувениров, но и выберут лучшего мастера, который получит денежный приз.