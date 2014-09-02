Попасть на концерт «Любэ» можно будет практически даром

А день действительно порадует многообразием творческих выступлений и событий. 14 сентября на территории Тюменской области развернется около 1100 сценических площадок, на которых выступят артисты муниципальных, городских и областных домов культуры. Только в Тюмени таких площадок будет больше 100. Это библиотеки, музыкальные школы и школы искусств и не только. Познакомиться с интерактивной картой площадок можно будет на сайте городской администрации tyumen-city.ru.