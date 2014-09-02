«Ляпис Трубецкой» распался на Brutto и Trubetskoy

Жителям Тюмени «Ляпис Трубецкой» запомнился как группа, чей концерт не состоялся 20 марта. Выступление было запланировано в ночном клубе «Горький», однако, позже администрация заведения отказала музыкантам в площадке, вскоре концерт был перенесен в клуб «Мираж». Буквально накануне, 19 марта, руководство клуба все же решило отменить выступление. Сами музыканты связали это с давлением на владельцев со стороны городской администрации. Кроме того, с призывами бойкотировать белорусский коллектив выступали депутат Тюменской областной думы Сергей Козлов и федерация бокса Тюменской области как раз из-за «антироссийского и антирусского» по их мнению альбома «Матрешка».