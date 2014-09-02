«Ляпис Трубецкой» распался на Brutto и Trubetskoy

В сообщении отмечается, что вокалист Павел Булатников и гитарист Руслан Владыко в группе Brutto выступать не будут, они объявили о создании своего коллектива Trubetskoy и уже выпустили новый сингл «Ласточка». Новоиспеченный проект представляется правопреемником Ляписа».
У самой группы Brutto между тем появился свой сайт и первый клип, который можно расценивать как своеобразный гимн-посвящение новому коллективу. Ска-мотивов, присущих «Ляпису Трубецкому», пока не замечено, однако, панковская составляющая осталась.
Отметим, что 31 августа Сергей Михалок объявил о роспуске группы «Ляпис Трубецкой», который анонсировал еще весной. «Группа „Ляпис Трубецкой“ закончила свое существование. Спасибо всем, кто был с нами эти 24 года (офигеть!)», — написал музыкант в своем Twitter после финального концерта.
Белорусская панк-рок-группа была образована в сентябре 1989 года. Название коллектива является отсылкой к персонажу романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», поэту Никифору Ляпису. Всего группа выпустила 13 студийных альбомов. Последний, «Матрешка», был представлен 1 марта 2014 года.
Жителям Тюмени «Ляпис Трубецкой» запомнился как группа, чей концерт не состоялся 20 марта. Выступление было запланировано в ночном клубе «Горький», однако, позже администрация заведения отказала музыкантам в площадке, вскоре концерт был перенесен в клуб «Мираж». Буквально накануне, 19 марта, руководство клуба все же решило отменить выступление. Сами музыканты связали это с давлением на владельцев со стороны городской администрации. Кроме того, с призывами бойкотировать белорусский коллектив выступали депутат Тюменской областной думы Сергей Козлов и федерация бокса Тюменской области как раз из-за «антироссийского и антирусского» по их мнению альбома «Матрешка».