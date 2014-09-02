Что выбрать: высокую зарплату или достойную пенсию?

Горный инженер Андрей Федоров, как и 25% других участников опроса, считает: «При нашем уровне экологии, огромной трате энергии на работе и стремлении заработать как можно больше денег, нет уверенности в том, что мы доживем до глубокой старости. Я как достаточно молодой человек и востребованный специалист желаю жить сегодня, ни в чем не отказывая себе и своим любимым. Я хочу, чтобы моя жена не смотрела на цены в магазинах одежды, дети всегда были сыты и довольны, и чтобы мы дважды в год ездили отдыхать к морю. Пусть у меня будет высокая зарплата сейчас, а там видно будет».