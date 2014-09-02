Что выбрать: высокую зарплату или достойную пенсию?

Служба исследований HeadHunter решила выяснить, поддерживают ли подобную инициативу работники уральских компаний и понимают ли они действия государства относительно пенсионных денег.
Как оказалось, 40% опрошенных выступают за самостоятельное распоряжение обязательной накопительной частью пенсии: каждый четвертый рассчитывает вложить освободившиеся деньги более выгодно, остальные были бы рады прибавке в размере 6% от оклада.
В свою очередь, негативное отношение к инициативе правительства выразили почти треть опрошенных (29%), высказав опасение, что не смогут рационально распорядиться освободившимися деньгами самостоятельно.
40% опрошенных выступают за самостоятельное распоряжение обязательной накопительной частью пенсии
Стоит отметить, что каждый третий так и не смог определиться со своим отношением к возможным нововведениям. Вероятно, это связано с тем, что большинство наших соотечественников не понимают механизм действий государства относительно пенсионных денег: полностью ясной и понятной схема начисления пенсии является только для 14% опрошенных.
Интернет-портал NashGorod.ru провел собственное исследование среди работающих тюменцев, чтобы выяснить их отношение к предложенной правительством реформе.
Полностью ясной и понятной схема начисления пенсии является только для 14% опрошенных
Выяснилось, что большинство жителей нашего города, примерно 35 %, поддерживают инициативу российского правительства и предпочитают получать положенные 6% от своего оклада на руки, чтобы в дальнейшем выгодно вложить накопленные деньги в какое-либо дело и к моменту выхода на пенсию иметь значительные накопления, а также источник дохода.
Так, офис-менеджер компьютерной компании Анна Верулидзе рассказывает: «Я приняла предложение фирмы по работе офис-менеджером только потому, что до этого длительное время не могла найти что-то более интересное для себя и буквально считала каждую копейку в кошельке. Через пару лет я планирую открыть собственный небольшой бизнес. Поэтому мне выгоднее откладывать фиксированную сумму с каждой зарплаты на осуществление этой мечты, а не получать эти 6% в счет будущей пенсии».
Четверть тюменцев предпочитают получать зарплату на 6 % выше для того, чтобы «жить здесь и сейчас» на достойном уровне
По результатам опроса, примерно четверть тюменцев также предпочитают получать зарплату на 6 % выше, но не для того, чтобы вложить вырученные деньги в выгодное дело, а для того, чтобы «жить здесь и сейчас» на достойном уровне.
Горный инженер Андрей Федоров, как и 25% других участников опроса, считает: «При нашем уровне экологии, огромной трате энергии на работе и стремлении заработать как можно больше денег, нет уверенности в том, что мы доживем до глубокой старости. Я как достаточно молодой человек и востребованный специалист желаю жить сегодня, ни в чем не отказывая себе и своим любимым. Я хочу, чтобы моя жена не смотрела на цены в магазинах одежды, дети всегда были сыты и довольны, и чтобы мы дважды в год ездили отдыхать к морю. Пусть у меня будет высокая зарплата сейчас, а там видно будет».
При нашем уровне экологии, трате энергии на работе и стремлении заработать больше денег, нет уверенности в том, что мы доживем до глубокой старости
Около трети опрошенных тюменцев к инициативе правительства об отмене обязательной накопительной части пенсии относятся отрицательно. 30% горожан считают, что возможность самостоятельно распоряжаться частью их заработной платы несет в себе огромный риск, и что более разумным вариантом является сохранение на счету пенсионного фонда 6% суммы от оклада.
«Лично я не раз пытался открыть собственное дело. Я пробовал себя в разном — создавал консалтинговое агентство, налаживал торговлю энергосберегающим оборудованием, даже парикмахерскую с особыми видами услуг хотел открыть. Но, как показала практика, не всегда мы правильно рассчитываем свои силы. Поэтому я продолжаю трудиться по своей специальности, и у меня есть хоть какая-то уверенность, что на пенсии я буду пусть не баснословно богат, но хотя бы иметь каждый день на столе хлеб с маслом», — таково мнение инженера-электроника Евгения Панышева.
Некоторые люди просто не умеют тратить деньги и не хотят распоряжаться даже их частью самостоятельно
Как видно из предыдущего высказывания, многие жители Тюмени предпринимают попытки открыть свое дело. Однако есть среди опрошенных и те, кто на 100% уверен, что лучше сразу довериться пенсионному фонду и знать, что ежемесячно 6% от заработной платы перечисляется в счет будущей пенсии. Ведь некоторые люди, по их собственному признанию, просто не умеют тратить деньги и не хотят распоряжаться даже их частью самостоятельно.
К таким тюменцам относит себя менеджер банка Екатерина Тропина. «Я каждый месяц удивляюсь тому, как же быстро заканчивается моя заработная плата. В первых числах месяца я получаю деньги, а уже к его середине не знаю, как мне прожить до следующей выплаты. Хорошо хоть, что у меня есть муж, который более практичен в отношении денег. Поэтому пусть уж лучше эти 6% от оклада станут мне поддержкой в старости, чем будут ежемесячно попадать ко мне в карман и исчезать за пару дней», — рассказывает женщина. Такого мнения придерживаются примерно 10% тюменцев.
Фото: http://finance.bigmir.net