Виталий Роднаев: Филателисты, как правило, мягкие и добрые

Многие ошибочно считают, что в наше время коллекционирование марок неактуально. Но нет! Сейчас во всём мире насчитываются миллионы филателистов. Это очень интересное и увлекательнейшее занятие, которому некоторые даже посвящают целую жизнь.
Привет! Я знаю, что первым коллекционером-филателистом считается парижский гравер Мансен, который жил в Париже. В 1855 году он продал свою коллекцию, в которой были практически все почтовые марки, выпущенные до этого времени. А ты бы так смог?
— Привет! Это, конечно, удивительная история. Всю жизнь «болеть» филателией, выискивать каждую марочку, а потом взять и продать. Я не представляю, как это возможно. Я бы, наверное, не смог.
Значит для тебя твоя коллекция дороже золота? Это похвально, значит твое увлечение искреннее и важнее материальных ценностей.
— Конечно, важнее! В наше время не хватает душевности людям. Все гонятся за карьерой, деньгами, высоким статусом. А если подумать, зачем все это нужно? Ведь без эмоций, без доброты, без тепла и жить неприятно. А деньги не могут дать дружбу или же любовь. Деньги не заставят людей любить тебя сильнее.
А ты веришь в любовь?
— Интересный вопрос. Конечно, она существует! Я ведь влюбился в марки! (смеется)
С чего же началось твое увлечение?
— Всё началось так: я случайно увидел в интернете, что в Тюмени есть магазин, специализирующийся на почтовых марках, назывался он «Филателист», впрочем, как называется и сейчас. И я решил туда сходить. Мне было интересно, что же там продается. Там я узнал, что существует огромное количество разнообразных почтовых марок. Меня это сразу очень заинтересовало и увлекло. Я в этот же день купил около двадцати экземпляров, но этого мне показалось мало, и на следующий день я снова туда пришел.
Тебя там, наверное, уже все знают?
— Да, там замечательный продавец — дружелюбный и приветливый. Мы с ним довольно хорошо общаемся. Радует, что он любит свою профессию и неплохо разбирается в марках. Он часто мне что-либо советует, и я с радостью прислушиваюсь к нему.
В настоящий момент экземпляры каких стран у тебя есть?
— В моей коллекции очень много разных почтовых марок: от советского периода до современной России, и, конечно, других стран. Но их намного меньше. Сложно договариваться об обмене с зарубежными филателистами. Мало кто интересуется русскими марками. Это обидно, ведь русские марки ничуть не уступают зарубежным!
А где еще можно приобрести марки?
— Я часто заказываю в интернете, иногда покупаю у частных коллекционеров или меняюсь. Договориться об обмене не так уж и сложно, потому что люди, у которых такое хобби, как правило, мягкие и добрые. Мы все понимаем друг друга и порой идем на уступки.
Наверняка у тебя есть редкая марка, которую не часто встретишь на почте?
— Каждая марка чем-нибудь особенна. Они как люди, такие же индивидуальности.
А есть такая марка, о которой ты давно мечтаешь?
— Я бы хотел, чтобы у меня была первая в мире почтовая марка. Это Чёрный пени 1840 года, выпущенный в Великобритании. Но нигде не могу приобрести ее. На то она и редкость!
А если бы ты поймал золотую рыбку, потратил бы одно из желаний на Черный пени?
— Да, именно так я и сделал бы! А ты знаешь, где можно поймать эту рыбку?
К сожалению, нет. Но если узнаю, обязательно тебе расскажу, ведь мечты должны сбываться!
— Спасибо!
А где ты хранишь свою коллекцию?
— В специальных альбомах, их тоже можно купить. Они стандартные и не очень яркие, зато много марок можно в них разместить.
Планируешь ли и дальше этим заниматься?
— Да, я и дальше планирую пополнять свою коллекцию, ведь филателия это увлекательно и очень интересно.
Как ты считаешь, с чего нужно начинать это увлечение?
— Зайти в магазин марок! Купить, что понравится, вернуться домой и изучить историю каждой марки. Так и будет положено начало новому увлечению.
Какие у тебя еще хобби? И связаны ли они с филателией?
— Наверное, это тебя не удивит, я увлекаюсь посткроссингом (обмен почтовыми открытками) и нумизматикой (монеты). Люблю коллекционировать, как видишь.
Что ж, начните и вы покорять новые горизонты. А я пошла покупать марки… До встречи на почтовых перекрестках!