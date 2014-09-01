Виталий Роднаев: Филателисты, как правило, мягкие и добрые

— Всё началось так: я случайно увидел в интернете, что в Тюмени есть магазин, специализирующийся на почтовых марках, назывался он «Филателист», впрочем, как называется и сейчас. И я решил туда сходить. Мне было интересно, что же там продается. Там я узнал, что существует огромное количество разнообразных почтовых марок. Меня это сразу очень заинтересовало и увлекло. Я в этот же день купил около двадцати экземпляров, но этого мне показалось мало, и на следующий день я снова туда пришел.