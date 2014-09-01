Сентябрь начался двумя трагедиями на дорогах области

В шесть часов утра на улице Ленина, 110 в селе Аромашево автомобиль ВАЗ2107 съехал с дороги на тротуар, въехал на большой скорости в забор жилого дома, снеся около 25-ти метров штакетника и забора из досок. Хозяин дома проснулся от грохота, вышел на улицу и увидел машину, висящую на заборе. В автомобиле находились два человека: мужчина и женщина, они скончались на месте аварии. У одного человека доской пробита голова, второму штакетина воткнулась в сердце. Около автомобиля ходили двое мужчин, еще один участник ДТП убежал домой. Задержаны все трое, оставшихся в живых. Сейчас они проходят освидетельствование на состояние опьянения, на вид находятся в нетрезвом состоянии. Выясняется, кто из троих находился за рулем автомобиля. Машина принадлежит 55-летнему жителю села Аромашево. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.