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Сентябрь начался двумя трагедиями на дорогах области

1 сентября 2014, 09:06
На дорогах Тюменской области минувшей ночью произошли две страшные трагедии: погибли трое в Сорокинском и Аромашевском районах.

В 1 час. 10 мин. на 46-м километре автодороги Ишим-Викулово автомобиль ВАЗ2109, двигаясь в сторону Ишима, съехал в кювет и опрокинулся. 26-летний водитель погиб на месте ДТП. В машине молодой человек находился один. Он житель села Большое Сорокино. Ремень безопасности в момент аварии на погибшем не был пристегнут. В течение года за нарушение правил дорожного движения не наказывался.

В шесть часов утра на улице Ленина, 110 в селе Аромашево автомобиль ВАЗ2107 съехал с дороги на тротуар, въехал на большой скорости в забор жилого дома, снеся около 25-ти метров штакетника и забора из досок. Хозяин дома проснулся от грохота, вышел на улицу и увидел машину, висящую на заборе. В автомобиле находились два человека: мужчина и женщина, они скончались на месте аварии. У одного человека доской пробита голова, второму штакетина воткнулась в сердце. Около автомобиля ходили двое мужчин, еще один участник ДТП убежал домой. Задержаны все трое, оставшихся в живых. Сейчас они проходят освидетельствование на состояние опьянения, на вид находятся в нетрезвом состоянии. Выясняется, кто из троих находился за рулем автомобиля. Машина принадлежит 55-летнему жителю села Аромашево. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

#Новости#Жертвы ДТП#Госавтоинспекция#Транспорт#Женя#Общество
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