Россия выделит 500 млн для помощи беженцам с Украины

Как напоминает «РИА Новости», поток беженцев с юго-востока Украины в Россию сильно вырос с июня на фоне продолжающихся боевых действий между сторонниками независимости Донбасса и киевскими силовиками. Более 800 тысяч украинцев въехали и остались в РФ с начала военной операции на юго-востоке Украины, около 130 тысяч попросили убежище в России.