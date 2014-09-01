Россия выделит 500 млн для помощи беженцам с Украины

Ранее российское правительство выделяло более 3,5 миллиарда рублей регионам для размещения беженцев с юго-востока Украины. Как поясняет газета «Известия», сейчас деньги предлагается взять из программ федерального бюджета на 2014–2016 годы, касающихся мер по поддержке малого предпринимательства и социальной поддержки граждан.
«Направить бюджетные ассигнованияв размере 573,4 миллиона рублей ФМС России на обеспечение мероприятий, связанных с обеспечением проезда граждан Украины, прибывших на территорию России в экстренном массовом порядке, включая питание в пути следования и постельные принадлежности», — пишет газета со ссылкой на текст документа.
Издание отмечает, что воспользоваться правом на содействие со стороны государства можно только один раз.
Как напоминает «РИА Новости», поток беженцев с юго-востока Украины в Россию сильно вырос с июня на фоне продолжающихся боевых действий между сторонниками независимости Донбасса и киевскими силовиками. Более 800 тысяч украинцев въехали и остались в РФ с начала военной операции на юго-востоке Украины, около 130 тысяч попросили убежище в России.
Фото: orenburg.gde.ru