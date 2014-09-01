nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Россия выделит 500 млн для помощи беженцам с Украины

1 сентября 2014, 10:33
Правительство России профинансирует программы по приему и размещению беженцев с Украины. ФМС получит 573,4 миллиона рублей из средств, выделенных на поддержку малого и среднего бизнеса.
Сюжет
Тюмень

Ранее российское правительство выделяло более 3,5 миллиарда рублей регионам для размещения беженцев с юго-востока Украины. Как поясняет газета «Известия», сейчас деньги предлагается взять из программ федерального бюджета на 2014–2016 годы, касающихся мер по поддержке малого предпринимательства и социальной поддержки граждан.

«Направить бюджетные ассигнованияв размере 573,4 миллиона рублей ФМС России на обеспечение мероприятий, связанных с обеспечением проезда граждан Украины, прибывших на территорию России в экстренном массовом порядке, включая питание в пути следования и постельные принадлежности», — пишет газета со ссылкой на текст документа.

Издание отмечает, что воспользоваться правом на содействие со стороны государства можно только один раз.

Как напоминает «РИА Новости», поток беженцев с юго-востока Украины в Россию сильно вырос с июня на фоне продолжающихся боевых действий между сторонниками независимости Донбасса и киевскими силовиками. Более 800 тысяч украинцев въехали и остались в РФ с начала военной операции на юго-востоке Украины, около 130 тысяч попросили убежище в России.

Фото: orenburg.gde.ru

#Новости#Экономика#Политика#Беженцы с Украины#Тюмень#Саша
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25