Проникнись событиями Первой мировой на новой выставке

Как много мы знаем о Первой мировой войне? Причины начала войны, безликие факты, многочисленные версии о потерях, которые понесли страны-участники… Чаще всего наши знания об этой страшной войне ограничиваются школьным уровнем. Мы чтим память о свидетелях Великой отечественной войны и забываем об их предшественниках, защищавших Родину в 1914–1918 гг.
За время войны количество жителей Тобольской губернии сократилось на 200 тысяч человек, в основном, за счет мобилизованных. Несмотря на то, что Сибирь с Дальним Востоком были малозаселенными территориями и насчитывали не более 12 миллионов жителей, в русской армии находилось 88 сибирских стрелковых полков и 8 полков Сибирского казачьего войска. Выставка «В отблеске Великой войны» — дань памяти жителям Тобольской губернии, участвовавшим в Первой мировой войне.
Посетители выставки увидят артефакты военных лет: подлинное обращение императора Николая II к жителям страны о начале войны, плакат «Все для фронта!», материалы о мобилизации в Тобольской губернии, Русской революции, Версальском мирном договоре, уникальный нагрудный знак 38-го Тобольского пехотного полка, снимок маршевой роты 35-го запасного полка, квартировавшего в Тюмени; документы и фотографии, переданные в Тюменский областной краеведческий музей в разные годы самими ветеранами войны или их родственниками.
В витринах и на подиуме экспонируется обмундирование, а также оружие и снаряжение армий стран Антанты, куда входила Россия, и стран Германского блока: пулемет «Максим», шашка и сабля, револьверы и пистолеты, винтовки и штыки.
Личные вещи участников Первой мировой войны позволят глубже осознать события столетней давности: фотографии, трофейные немецкие награды, этюды с видами Кавказа, написанные после войны в память о службе в южных краях тюменцем П. А. Россомахиным, который прошел боевой путь от унтер-офицера до штабс-капитана; медицинские приборы, личная печать врача Н. В. Сушкова, мобилизованного в 1914 г. из Тюмени и возвратившегося в 1918 г.; подлинная фотография В. Н. Пепеляева, депутата 4-й Государственной думы; письмо из дома солдату М. Воланову, письма фронтовика А. П. Зырянова, ополченца-прапорщика В. И. Колокольникова.
О фронтовом быте посетитель узнает по предметам гигиены (умывальник, таз, утюг); о минутах досуга можно судить по кисету и портсигару, зажигалкам и упаковкам от табака, печатным изданиям (газеты «Солдат», «Русский инвалид», журнал «Великая война в образах и картинках»). Облигации государственного займа и уникальная кружка подаяний «На ротный образ» отражают основные способы мотивации гражданского населения к помощи фронту, сообщает пресс-служба музейного комплекса им И. Я. Словцова.
Выставка будет интересна как детям, так и взрослым, продлится до 15 ноября 2014 г. Возрастное ограничение: 0+.