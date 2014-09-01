Проникнись событиями Первой мировой на новой выставке

Личные вещи участников Первой мировой войны позволят глубже осознать события столетней давности: фотографии, трофейные немецкие награды, этюды с видами Кавказа, написанные после войны в память о службе в южных краях тюменцем П. А. Россомахиным, который прошел боевой путь от унтер-офицера до штабс-капитана; медицинские приборы, личная печать врача Н. В. Сушкова, мобилизованного в 1914 г. из Тюмени и возвратившегося в 1918 г.; подлинная фотография В. Н. Пепеляева, депутата 4-й Государственной думы; письмо из дома солдату М. Воланову, письма фронтовика А. П. Зырянова, ополченца-прапорщика В. И. Колокольникова.