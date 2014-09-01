Начали работать два новых автобусных маршрута

С сегодняшнего дня тюменцы смогут добраться на общественном транспорте от Войновки по Широтной до Московского тракта (маршрут № 59) и от Медоборудования до Тараскуля через улицу Республики и Червишевский тракт.
Два новых автобусных маршрута открываются по просьбам пассажиров в Тюмени, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс».
Маршрут № 59 «ул. Таллинская — ул. Городская» будет следовать из Восточной части города по улицам Широтной и Николая Чаплина на Московский тракт. С понедельника по нему начнут курсировать десять 70-местных автобусов с интервалом движения в 12 минут.
Конечный остановочный пункт маршрута расположен в жилом районе Войновка, где оборудована самая большая и удобная площадка для стоянки автобусов в этой части Тюмени.
Второй маршрут — № 63 «з-д Медоборудования — Тараскуль» — соединит поселок и расположенный неподалеку санаторий с Червишевским трактом и центром Тюмени. Четыре автобуса, рассчитанные на 70 мест каждый, будут приходить на остановки с интервалом в 45 минут.
Подробнее о работе новых маршрутов можно узнать по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924 или в разделе Расписание на сайте tgt72.ru.