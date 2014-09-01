Начали работать два новых автобусных маршрута

Маршрут № 59 «ул. Таллинская — ул. Городская» будет следовать из Восточной части города по улицам Широтной и Николая Чаплина на Московский тракт. С понедельника по нему начнут курсировать десять 70-местных автобусов с интервалом движения в 12 минут.