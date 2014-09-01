Массовая прогулка: от ТЭЦ-2 до Лебяжьего и турбазы

В этом году фестиваль «Одиссея-2014» проходит в 20 раз. Ежегодно туристы, путешественники и любители активного отдыха собираются вместе, участвуют в спортивно-оздоровительных мероприятиях, живут на природе в палаточном лагере и проводят выходные с пользой для здоровья.
В юбилейном году на фестивале появятся новые площадки — Street Workout, сдача норм ГТО, а также участников ждет показательный мотозаезд, квест от команды проекта «Активные выходные» и зажигательная зарядка от проекта «Утренние танцы». На турбазе «Азимут» найдётся занятие и для самых маленьких, для них организаторы подготовили интересные соревнования «Туристята», сообщает пресс-служба «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи».
Принять участие в фестивале смогут, как те, кто профессионально занимается спортивным туризмом, так и просто любители активного отдыха на природе и здорового образа жизни. Более 15 команд из муниципальных районов юга Тюменской области, а также из Омска, Екатеринбурга, Кургана и других городов России примут участие в соревнованиях по спортивному туризму.
В рамках Одиссеи во второй раз организуется массовая пешеходная прогулка по плановому маршруту «г. Тюмень (ТЭЦ-2) — оз. Лебяжье — турбаза «Азимут». Любой желающий может пройти дистанцию по лесу с маркированной картой и почувствовать себя настоящим туристом. Регистрация и дополнительная информация на сайте проекта tropa72.ru.
Также в программе фестиваля шоу спортивного туризма «Мегадрайв» и шоу скалолазания «Джампинг — экстремальный прыжок», Фестиваль приключений, конкурс авторской песни, фото- и видеоработ «Туристскими тропами», экстремальная гонка «Остаться в живых» и другие полюбившиеся многим конкурсы.
Фестиваль проводится Областным центром дополнительного образования детей и молодежи при поддержке департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.