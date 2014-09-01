Массовая прогулка: от ТЭЦ-2 до Лебяжьего и турбазы

Принять участие в фестивале смогут, как те, кто профессионально занимается спортивным туризмом, так и просто любители активного отдыха на природе и здорового образа жизни. Более 15 команд из муниципальных районов юга Тюменской области, а также из Омска, Екатеринбурга, Кургана и других городов России примут участие в соревнованиях по спортивному туризму.