«Фаворит» поздравит школьников с Днем знаний

А вы знали, что исторически в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября. Например, во времена Петра I в некоторых школах и гимназиях обучение начиналось в конце августа, середине сентября или октября, сельские школы грамоты начинали работать с 1 декабря.