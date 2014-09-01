nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Фаворит» поздравит школьников с Днем знаний

1 сентября 2014, 14:26
Торгово-развлекательный центр «Фаворит» принимает участие в поздравлении всех учащихся, их родителей и, конечно же, учителей с Днем знаний и желает удачи и терпения в новом учебном году.
Сюжет
Тюмень

А вы знали, что исторически в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября. Например, во времена Петра I в некоторых школах и гимназиях обучение начиналось в конце августа, середине сентября или октября, сельские школы грамоты начинали работать с 1 декабря.

Но уже сейчас каждый год 1 сентября все образовательные учреждения открывают свои двери для всех жаждущих получить новые знания!

1 сентября ученики и их родители могут дарить учителям цветы, поздравляют с началом учебного года. Первые лица государства традиционно поздравляют с Днём знаний учителей и учеников. Различные учебные заведения посещает администрация районов, руководители городов и страны.

И в связи с этим с 18:00 до 20:00 ТРЦ Фаворит будет поздравлять школьников и дарить полезные подарки, которые обязательно пригодятся в учебном году!

Приходите и принимайте поздравления!

#Новости#ТРЦ Фаворит#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25