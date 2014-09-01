«Фаворит» поздравит школьников с Днем знаний

А вы знали, что исторически в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября. Например, во времена Петра I в некоторых школах и гимназиях обучение начиналось в конце августа, середине сентября или октября, сельские школы грамоты начинали работать с 1 декабря.
Но уже сейчас каждый год 1 сентября все образовательные учреждения открывают свои двери для всех жаждущих получить новые знания!
1 сентября ученики и их родители могут дарить учителям цветы, поздравляют с началом учебного года. Первые лица государства традиционно поздравляют с Днём знаний учителей и учеников. Различные учебные заведения посещает администрация районов, руководители городов и страны.
И в связи с этим с 18:00 до 20:00 ТРЦ Фаворит будет поздравлять школьников и дарить полезные подарки, которые обязательно пригодятся в учебном году!
Приходите и принимайте поздравления!