У Тюменской области появится зеленый символ

Также доступна функция онлайн-голосования с мобильных устройств через подключение к беспроводным точкам доступа Wi-Fi региональной сети бесплатного интернета TyumenFree. Можно голосовать ежедневно, но не более одного раза в день с каждого устройства, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.