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У Тюменской области появится зеленый символ

31 августа 2014, 10:05
Онлайн-голосование по выборам зеленых символов России продолжится до конца октября. Такое решение принято организаторами всероссийской акции «Аллея России» после обращений общественности регионов и руководителей образовательных учреждений.
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Тюмень

Продление голосования позволит привлечь к участию школьников и студентов, возвращающихся с каникул. До 31 октября любой житель Тюменской области может решить, какое растение достойно представлять его регион в парковой зоне «Аллея России».

К настоящему моменту в рамках акции свое мнение уже высказали почти 35 000 жителей области. Приглашаем жителей области принять участие в голосовании на официальном сайте акции «Аллея России» www.аллеяроссии.рф.

Также доступна функция онлайн-голосования с мобильных устройств через подключение к беспроводным точкам доступа Wi-Fi региональной сети бесплатного интернета TyumenFree. Можно голосовать ежедневно, но не более одного раза в день с каждого устройства, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Фото: http://www.fonstola.ru

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