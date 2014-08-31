У Тюменской области появится зеленый символ

Продление голосования позволит привлечь к участию школьников и студентов, возвращающихся с каникул. До 31 октября любой житель Тюменской области может решить, какое растение достойно представлять его регион в парковой зоне «Аллея России».
К настоящему моменту в рамках акции свое мнение уже высказали почти 35 000 жителей области. Приглашаем жителей области принять участие в голосовании на официальном сайте акции «Аллея России» www.аллеяроссии.рф.
Также доступна функция онлайн-голосования с мобильных устройств через подключение к беспроводным точкам доступа Wi-Fi региональной сети бесплатного интернета TyumenFree. Можно голосовать ежедневно, но не более одного раза в день с каждого устройства, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.
Фото: http://www.fonstola.ru