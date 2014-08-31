Любителей ухи ждут в Тобольске

6 сентября текущего года в туристическом комплексе «Абалак» свое мастерство будут демонстрировать лучшие рестораны и центры общественного питания Тюменского региона. В гастрономическом конкурсе они представят не только разнообразные виды ухи, приготовленные по старинным рецептам, но и блюда из рыбы: салаты, котлеты, расстегаи, рыбные пироги, фаршированную рыбу.