Любителей ухи ждут в Тобольске

Уха всегда на Руси считалась царицей супов, национальным блюдом. Существует много рецептов приготовления ухи, особенно популярна царская уха. А сибирская белорыбица, подаваемая к столу российских правителей, всегда ценилась очень высоко.
6 сентября текущего года в туристическом комплексе «Абалак» свое мастерство будут демонстрировать лучшие рестораны и центры общественного питания Тюменского региона. В гастрономическом конкурсе они представят не только разнообразные виды ухи, приготовленные по старинным рецептам, но и блюда из рыбы: салаты, котлеты, расстегаи, рыбные пироги, фаршированную рыбу.
В рамках фестиваля на берегу Иртыша у подножия комплекса «Абалак» пройдет конкурс на лучшего рыболова «Ловись, рыбка…», который начнется в 6 часов утра. Будет определяться самый большой улов, самая большая и самая маленькая рыба. Участником может стать любой желающий.
Победителей ждут призы, которые очень пригодятся любителям рыбной ловли на удочку. Это будет настоящий семейный праздник, где люди могут отдохнуть, насладиться вкусом свежей ухи, красотой осенних пейзажей под лучами теплого «Бабьего лета».
На фестивале пройдет концерт бардовской песни, где гости у костра на склоне реки Иртыш смогут насладиться творчеством авторских исполнителей, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Прием заявок на участие в конкурсах по тел.: (3456) 24-21-32.
Фото: http://haydisendedestekol.org