nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Любителей ухи ждут в Тобольске

31 августа 2014, 13:02
6 сентября 2014 года в туркомплексе «Абалак» состоится II фестиваль «Уха-царица». Фестиваль приурочен к празднованию Всемирного дня туриста.
Сюжет
Тюмень

Уха всегда на Руси считалась царицей супов, национальным блюдом. Существует много рецептов приготовления ухи, особенно популярна царская уха. А сибирская белорыбица, подаваемая к столу российских правителей, всегда ценилась очень высоко.

6 сентября текущего года в туристическом комплексе «Абалак» свое мастерство будут демонстрировать лучшие рестораны и центры общественного питания Тюменского региона. В гастрономическом конкурсе они представят не только разнообразные виды ухи, приготовленные по старинным рецептам, но и блюда из рыбы: салаты, котлеты, расстегаи, рыбные пироги, фаршированную рыбу.

В рамках фестиваля на берегу Иртыша у подножия комплекса «Абалак» пройдет конкурс на лучшего рыболова «Ловись, рыбка…», который начнется в 6 часов утра. Будет определяться самый большой улов, самая большая и самая маленькая рыба. Участником может стать любой желающий.

Победителей ждут призы, которые очень пригодятся любителям рыбной ловли на удочку. Это будет настоящий семейный праздник, где люди могут отдохнуть, насладиться вкусом свежей ухи, красотой осенних пейзажей под лучами теплого «Бабьего лета».

На фестивале пройдет концерт бардовской песни, где гости у костра на склоне реки Иртыш смогут насладиться творчеством авторских исполнителей, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Прием заявок на участие в конкурсах по тел.: (3456) 24-21-32.

Фото: http://haydisendedestekol.org

#Новости#Фестивали#Тюмень#Катя#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25