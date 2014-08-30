Мутко поблагодарил Якушева за успех в организации летнего ЧМ по биатлону

«Внимание, которое вы уделяете развитию отечественного спорта, и в частности спорту высших достижений, проводя в Тюменской области столь значимое международное спортивное мероприятие, безусловно позволит повысить популярность спортивного движения не только в регионе, но и в Российской Федерации в целом», — говорится в тексте телеграммы.
Напомним, чемпионат мира по летнему биатлону среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок прошел в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью 18–24 августа. Участие в нем приняли 160 спортсменов из 28 стран мира. Победителями турнира в общекомандном зачете стала сборная Чехии, завоевавшая пять золотых наград.
Высокий уровень организации чемпионата, а также биатлонного комплекса «Жемчужина Сибири» отметили многие высокие гости, включая как самих участников гонок, так и президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. Глава IBU отмечал в ходе пресс-конференций, что летний чемпионат по биатлону является тестовыми соревнованиями перед будущим Чемпионатом Европы 2015 года, а также этапами Кубка мира, которые должны пройти в Тюмени в 2016–17 годах.