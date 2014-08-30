Мутко поблагодарил Якушева за успех в организации летнего ЧМ по биатлону

Высокий уровень организации чемпионата, а также биатлонного комплекса «Жемчужина Сибири» отметили многие высокие гости, включая как самих участников гонок, так и президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. Глава IBU отмечал в ходе пресс-конференций, что летний чемпионат по биатлону является тестовыми соревнованиями перед будущим Чемпионатом Европы 2015 года, а также этапами Кубка мира, которые должны пройти в Тюмени в 2016–17 годах.