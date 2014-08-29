Три подруги вымогали у обидчицы шесть тысяч «за грубость»

В селе Абатском вскоре предстанут перед судом три девушки 20-ти и 19-ти лет, подозреваемые в вымогательстве денег у своей несовершеннолетней подруги. По данным следствия, 16-летняя жертва на протяжении месяца получала угрозы в расправе и требования заплатить шесть тысяч рублей.

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