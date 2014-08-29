Три подруги вымогали у обидчицы шесть тысяч «за грубость»

Поводом для вымогательства, сообщают в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ, послужило неуважительное высказывание со стороны потерпевшей в разговоре с подругой 8 февраля. Решив, что за грубость надо отвечать, злоумышленницы вызвали ее на разговор и избили, пригрозив расправой.
Позже они еще не раз напоминали жертве о необходимости материально загладить свою вину, иными словами, заплатить каждой из них по две тысячи рублей.
Впрочем, попытки вымогательства закончились вмешательством правоохранительных органов и уголовным делом по п.«в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц). В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, вскоре оно будет направлено в суд.