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Три подруги вымогали у обидчицы шесть тысяч «за грубость»

29 августа 2014, 16:15
В селе Абатском вскоре предстанут перед судом три девушки 20-ти и 19-ти лет, подозреваемые в вымогательстве денег у своей несовершеннолетней подруги. По данным следствия, 16-летняя жертва на протяжении месяца получала угрозы в расправе и требования заплатить шесть тысяч рублей.
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Дети

Поводом для вымогательства, сообщают в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ, послужило неуважительное высказывание со стороны потерпевшей в разговоре с подругой 8 февраля. Решив, что за грубость надо отвечать, злоумышленницы вызвали ее на разговор и избили, пригрозив расправой.

Позже они еще не раз напоминали жертве о необходимости материально загладить свою вину, иными словами, заплатить каждой из них по две тысячи рублей.

Впрочем, попытки вымогательства закончились вмешательством правоохранительных органов и уголовным делом по п.«в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц). В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, вскоре оно будет направлено в суд.

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