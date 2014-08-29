Сбежавшего из-под стражи через два дня нашли в гостинице

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, побег подозреваемого произошел во время следственных действий на улице Куйбышева областной столицы. В течение двух суток комплексные силы полиции были ориентированы на поиск подозреваемого, ориентировки были разосланы также в соседние регионы. Сотрудники полиции отрабатывали в круглосуточном режиме все районы города, проверяя все места возможного появления фигуранта побега, включая дачные поселки. Кроме того, с целью недопущения выезда разыскиваемого за пределы г. Тюмени попутным транспортом осуществлялся контроль силами сотрудников ГИБДД.