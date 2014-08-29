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Сбежавшего из-под стражи через два дня нашли в гостинице

29 августа 2014, 11:06
В течение двух суток задержали сбежавшего из-под стражи подозреваемого в серии краж Алексея Шишкина. Подозреваемого обнаружили утром, 27 августа, в одной из гостиниц Тюмени.
Сюжет
УМВД

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, побег подозреваемого произошел во время следственных действий на улице Куйбышева областной столицы. В течение двух суток комплексные силы полиции были ориентированы на поиск подозреваемого, ориентировки были разосланы также в соседние регионы. Сотрудники полиции отрабатывали в круглосуточном режиме все районы города, проверяя все места возможного появления фигуранта побега, включая дачные поселки. Кроме того, с целью недопущения выезда разыскиваемого за пределы г. Тюмени попутным транспортом осуществлялся контроль силами сотрудников ГИБДД.

Отметим, что Шишкин ранее был неоднократно судим за преступления имущественного характера. На этот раз помимо обвинений в кражах, также ему предстоит ответить по ч. 1 ст. 313 УК РФ (Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.

#Новости#Розыск#Преступники#УМВД#Алексей#Происшествия
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