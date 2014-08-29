Путин придумал нового героя для «Спокойной ночи, малыши!»

«Мы начали работать над поиском нового кукольного персонажа давно, перебрали много вариантов, но, скажу честно, идея нового героя была подсказана нашим президентом. Поначалу она показалась немного неожиданной, но, когда мы внимательно присмотрелись, поняли, что это попадание в десятку! Новый герой появится в конце октября в эфире передачи», — отметил Митрошенков, являющийся также продюсером передачи.