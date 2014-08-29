Путин придумал нового героя для «Спокойной ночи, малыши!»

Для программы «Спокойной ночи, малыши!» придумали нового персонажа, который появится в октябре. Идея для героя была подсказана президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости Александр Митрошенков, председатель совета директоров телекомпании «Класс!», выпускающей детскую передачу.
«Мы начали работать над поиском нового кукольного персонажа давно, перебрали много вариантов, но, скажу честно, идея нового героя была подсказана нашим президентом. Поначалу она показалась немного неожиданной, но, когда мы внимательно присмотрелись, поняли, что это попадание в десятку! Новый герой появится в конце октября в эфире передачи», — отметил Митрошенков, являющийся также продюсером передачи.
Он также сказал, что если все персонажи кукольные, то новый будет суперсовременным, в 3D — настоящий компьютерный герой. «Он будет улыбаться, здороваться за руку, разговаривать. Это уникальный проект — соединение анимации, кукольных персонажей и ведущего в одном кадре», — поведал продюсер.
«Через две недели все узнают, что это за новый герой и, наверное, многим станет понятно, какое отношение президент имеет к этой истории», — подчеркнул Митрошенков.
Телепередача «Спокойной ночи, малыши!» впервые вышла в эфир 50 лет назад. Сценарии начали писаться в 1963 году. Тогда же стали появляться эскизы декораций и кукол главных героев, разрабатываться концепция. В эфир программа вышла 1 сентября 1964 года.
Фото: http://www.rg.ru