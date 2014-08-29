Куда пойти в выходные 30–31 августа

Концерт
В субботу, 30 августа, в 17 часов на уличной площадке Центра культуры и искусства «Современник» (ул. Олимпийская, 9) откроется развлекательная программа «Остановись, лето!». В программе: выступление полюбившихся коллективов ЦКиИ «Современник», веселые конкурсы и викторины для всех.
Спорт
Экстремальный забег «Стальной характер» пройдет на территории базы спорта и отдыха «Воронинские горки» в субботу, 30 августа. Более шестисот тюменцев преодолеют полосу препятствий протяженностью более пяти километров.
Экстремальный забег «Стальной характер» входит в комплексную общественную программу популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая проводится Фондом поддержки спорта и общественного правопорядка при поддержке департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Контактное лицо: Марат Ахтариев (+79222643470).
Митинг
31 августа в 12 часов на Центральной площади Тюмени у памятника В.И. Ленину состоится митинг по защите конституционных прав граждан.
На митинге будут подняты вопросы роста цен и тарифов на услуги ЖКХ, платы за капитальный ремонт жилья, введения налога на недвижимость, вопросы образования, здравоохранения, повышения зарплат и пенсий и многие другие. Организаторы митинга Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа.
Разное
30 и 31 августа всех с 12.00 до 18.00 ждет грандиозная программа по развлечению маленьких посетителей ТРЦ «Солнечный»! Родители смогут бесплатно приводить детей каждые выходные, а сами наслаждаться походом по магазинам.
Гарантируются подарки и отличное настроение!
30 августа тюменцев приглашают на субботник у озера Андреевского. Встреча участников состоится в 9.30 около парковки ТЦ «Широтный» по адресу ул. Широтная, д.80. Выезд на место уборки будет совершен в 10.00 на автобусах с логотипами «Зеленой России».