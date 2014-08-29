Куда пойти в выходные 30–31 августа

30 августа тюменцев приглашают на субботник у озера Андреевского. Встреча участников состоится в 9.30 около парковки ТЦ «Широтный» по адресу ул. Широтная, д.80. Выезд на место уборки будет совершен в 10.00 на автобусах с логотипами «Зеленой России».