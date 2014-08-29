Горячие новости: труп девушки, побег преступника и украинка в Тюмени

Завершается последняя неделя августа. Она запомнилась тюменцам совсем не летней погодой, а также некоторыми новостями портала NashGodor.ru (NGR). В тройке лидеров по просмотрам: труп девушки, побег со следственных действий и интервью украинки, прибывшей в Тюмень.
В одной из квартир многоэтажки на Пермякова около 3 часов 30 минут 17 августа 2014 года был обнаружен труп девушки 1990 года рождения. Тело обнаружила соседка по квартире. Эту информацию пользователи портала посмотрели почти 5 тысяч раз и оставили 11 комментариев.
Информацию номер два посмотрели 3300 раз, но практически не обсуждали — всего 8 комментариев, рассуждения в которых сводятся к тому, что в ориентировке сбежавшего фигурировали шнурки, которых вроде как не должно быть. Добавить стоит, что сбежавшего из-под стражи через два дня нашли в гостинице.
А третья новость ТОПа NGR — история Екатерины, прибывшей в Тюмень из Донецкой области. Судя по комментариям, многие горожане готовы помочь семьей девушки, но есть и отрицательные отзывы в духе «понаехали». Интервью посмотрели 3220 раз и оставили 124 комментария.
Скоро начнется новая, теперь по-настоящему осенняя, неделя. Она принесет нам новые известия, которые 24 часа в сутки можно читать и комментировать в режиме онлайн на порталеNashGorod.ru. Оставлять комментарии на NGR могут зарегистрированные пользователи и владельцы аккаунтов социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.