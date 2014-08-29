30 августа — время платить по счетам

Для участия в акции необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Во время проведения акции судебные приставы подробно объяснят всем желающим, как можно проверить наличие задолженности (физические лица, юридические лица) самостоятельно, через систему «Банк данных исполнительных производств», которая действует на сайте федеральной службы судебных приставов в разделе «информационные системы», в том числе на сайте УФССП России по Тюменской области (http://www.r72.fssprus.ru) и оплатить имеющуюся задолженность, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.