У старшеклассников восьми тюменских школ будет больше физкультуры

Сами уроки по расписанию будут сдвоенными: либо первый и второй, либо пятый и шестой. Участвовать в проекте будут, к примеру, 31-я и 15-я школы которые находятся вблизи СДЮСШОР «Прибой». «Мы хотели по максимуму использовать материальную базу и общеобразовательных учреждений, и детских спортивных школ. Замысел таков, что далеко не всем ученикам интересен, скажем, волейбол, который есть в школьной программе. В итоге никакого обучения не получается. Поэтому есть смысл формировать различные группы по интересам. К примеру, девочки могут пойти на аэробику, пока мальчики играют в волейбол. Школьники старших классов нами выбраны в первую очередь с точки зрения мотивации, чтобы одновременно и заинтересовать их в каком-либо виде спорта, и дать дозированную нагрузку на организм, которая бы влияла на их здоровье. На это же мы настраиваем и педагогов физической культуры, и тренеров СДЮСШОР, — прокомментировал Колычев. — Перед началом учебного года мы также провели анкетирование среди ребят, чтобы выяснить, какой вид спорта им наиболее интересен. Сформировались некоторые группы, и вот они-то уже будут посещать те или иные занятия».