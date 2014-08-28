У старшеклассников восьми тюменских школ будет больше физкультуры

Как почеркнул в ходе сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника департамента по спорту и молодежной политики Тюмени Андрей Колычев, введение дополнительного занятия пока еще лишь пилотный проект на текущий год. Если эксперимент будет признан удачным, опыт факультативной физкультуры распространят на все общеобразовательные заведения Тюмени.
Сами уроки по расписанию будут сдвоенными: либо первый и второй, либо пятый и шестой. Участвовать в проекте будут, к примеру, 31-я и 15-я школы которые находятся вблизи СДЮСШОР «Прибой». «Мы хотели по максимуму использовать материальную базу и общеобразовательных учреждений, и детских спортивных школ. Замысел таков, что далеко не всем ученикам интересен, скажем, волейбол, который есть в школьной программе. В итоге никакого обучения не получается. Поэтому есть смысл формировать различные группы по интересам. К примеру, девочки могут пойти на аэробику, пока мальчики играют в волейбол. Школьники старших классов нами выбраны в первую очередь с точки зрения мотивации, чтобы одновременно и заинтересовать их в каком-либо виде спорта, и дать дозированную нагрузку на организм, которая бы влияла на их здоровье. На это же мы настраиваем и педагогов физической культуры, и тренеров СДЮСШОР, — прокомментировал Колычев. — Перед началом учебного года мы также провели анкетирование среди ребят, чтобы выяснить, какой вид спорта им наиболее интересен. Сформировались некоторые группы, и вот они-то уже будут посещать те или иные занятия».
Впрочем, результаты анкетирования уже выявили некоторое количество старшеклассников, которым не интересен ни один из видов спорта в дополнительной программе. Таким ученикам будет предложено посещать лишь три занятия по обязательной школьной программе.
Необходимость введения четвертого часа физкультуры специалисты объясняют недостатком физического развития учеников, тем более что уже в этом году всем им придется пройти сдачу норм ГТО. По словам заведующей кафедрой теоретических основ физического воспитания института физической культуры ТюмГУ Елены Коротковой, исследования среди детей, посещающих спортивные школы, показали довольно низкую выносливость и некоторое отставание в скоростно-силовых качествах. «Тотальных мониторингов здоровья среди школьников мы пока не проводили, но, полагаю, они весьма сходны с учениками из СДЮСШОР, — отметила она. — У 70% детей уровень развития сердечно-сосудистой системы находится на среднем уровне. Ситуация в общем не самая плачевная, несмотря на отставание в некоторых нормативах».
Что касается нормативов ГТО, то пока еще ведутся доработки нормативно-правовой базы, которая как раз должна появиться к осени. «Почему первыми выбрали школы. Здесь все просто: потому что там есть контингент, первоначальное расписание, программы, одним словом, все необходимое, — прокомментировал заместитель начальника департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области Сергей Вотинов. — Мы уже начали потихоньку их сдавать. В этом году ГТО сдают школьники, в следующем их начнут сдавать государственные и муниципальные служащие, наконец 2016–18 годах их предложат для сдачи всем россиянам. Тем не менее тренировки идут уже сейчас».