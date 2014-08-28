От столкновения Lexus и ВАЗ пострадал пешеход

По предварительной информации Госавтоинспекции Тюменской области, столкновение по вине водителя ВАЗ-21093 с госномерами республики Татарстан — он проехал на запрещающий сигнал светофора.
«Волнения вызвали рассыпавшиеся из „девятки“ игрушки. Люди подумали, что пострадал ребенок. На самом деле в машине их просто перевозили, и от столкновения они рассыпались», — пояснила Анжела Борисова.
В ДТП пострадал водитель ВАЗ, он получил ушибы. Ушибы и раны также у пешехода — молодого человека.
Фото @Tmn_man из твиттера