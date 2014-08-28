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От столкновения Lexus и ВАЗ пострадал пешеход

28 августа 2014, 10:03
Накануне вечером в районе улицы Полевой в Тюмени произошло столкновение двух автомобилей — Lexus и ВАЗ. От столкновения иномарку отбросило на ограждение — пострадал пешеход.

По предварительной информации Госавтоинспекции Тюменской области, столкновение по вине водителя ВАЗ-21093 с госномерами республики Татарстан — он проехал на запрещающий сигнал светофора.

«Волнения вызвали рассыпавшиеся из „девятки“ игрушки. Люди подумали, что пострадал ребенок. На самом деле в машине их просто перевозили, и от столкновения они рассыпались», — пояснила Анжела Борисова.

В ДТП пострадал водитель ВАЗ, он получил ушибы. Ушибы и раны также у пешехода — молодого человека.

Фото @Tmn_man из твиттера

#Новости#Жертвы ДТП#Дом Обороны#Транспорт#Женя#Общество
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