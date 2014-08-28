Могушков и Кузютина взяли бронзу на Чемпионате мира по дзюдо

Как сообщает пресс-служба ЦОП «Тюмень-дзюдо», Наталья Кузютина боролась в весовой категории до 52 кг, в которой заявились 42 спортсменки. Она провела четыре победные встречи, завоевав бронзовую медаль турнира. В первой схватке Наталья победила украинку Александру Старкову, получив оценку «иппон». Затем она одолела Роми Тарангул из Германии. «Иппоном» победила Кузютина и японку Юки Хашимото. В полуфинале Наталья сразилась с действующей чемпионкой мира Майлиндой Кельменди из Косово, уступив ей победу. В схватке за бронзу тюменка одержала победу над Иннань Ма из Китая.
Третий день Чемпионата Мира по дзюдо в Челябинске принес еще одну бронзовую медаль в копилку тюменских спортсменов. На этот раз на пьедестал поднялся Муса Могушков. Он выступил в весовой категории до 73 кг, в которой боролись 68 дзюдоистов. В первой схватке он одержал победу над немцем Кристофером Воелком, затем одолел Цагаанбаатара Хашбаатара из Монголии. В третьем поединке напору Мусы не смог устоять представитель Венгрии Миклош Унгвари.
В борьбе за выход в четвертьфинал представитель ЦОП «Тюмень-дзюдо» уступил Виктору Скворцову из ОАЭ. В утешительном раунде Могушков сначала одолел азербайджанца Рустама Оруджева, а затем Ертугана Торенова из Казахстана.