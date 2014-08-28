Могушков и Кузютина взяли бронзу на Чемпионате мира по дзюдо

Третий день Чемпионата Мира по дзюдо в Челябинске принес еще одну бронзовую медаль в копилку тюменских спортсменов. На этот раз на пьедестал поднялся Муса Могушков. Он выступил в весовой категории до 73 кг, в которой боролись 68 дзюдоистов. В первой схватке он одержал победу над немцем Кристофером Воелком, затем одолел Цагаанбаатара Хашбаатара из Монголии. В третьем поединке напору Мусы не смог устоять представитель Венгрии Миклош Унгвари.