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Могушков и Кузютина взяли бронзу на Чемпионате мира по дзюдо

28 августа 2014, 10:44
Представители Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Наталья Кузютина и Муса Могушков стали бронзовыми призерами Чемпионата мира, который в эти дни проходит в Челябинске. Спортсмены провели по четыре схватки на пути к победе, остановившись буквально в шаге от финальных схваток.

Как сообщает пресс-служба ЦОП «Тюмень-дзюдо», Наталья Кузютина боролась в весовой категории до 52 кг, в которой заявились 42 спортсменки. Она провела четыре победные встречи, завоевав бронзовую медаль турнира. В первой схватке Наталья победила украинку Александру Старкову, получив оценку «иппон». Затем она одолела Роми Тарангул из Германии. «Иппоном» победила Кузютина и японку Юки Хашимото. В полуфинале Наталья сразилась с действующей чемпионкой мира Майлиндой Кельменди из Косово, уступив ей победу. В схватке за бронзу тюменка одержала победу над Иннань Ма из Китая.

Третий день Чемпионата Мира по дзюдо в Челябинске принес еще одну бронзовую медаль в копилку тюменских спортсменов. На этот раз на пьедестал поднялся Муса Могушков. Он выступил в весовой категории до 73 кг, в которой боролись 68 дзюдоистов. В первой схватке он одержал победу над немцем Кристофером Воелком, затем одолел Цагаанбаатара Хашбаатара из Монголии. В третьем поединке напору Мусы не смог устоять представитель Венгрии Миклош Унгвари.

В борьбе за выход в четвертьфинал представитель ЦОП «Тюмень-дзюдо» уступил Виктору Скворцову из ОАЭ. В утешительном раунде Могушков сначала одолел азербайджанца Рустама Оруджева, а затем Ертугана Торенова из Казахстана.

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