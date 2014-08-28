Минкультуры предлагает взимать налог с турпутевок

Документ предусматривает создание нового страхового фонда, деньги из которого будут выделяться в том случае, если страховка не покрывает в полном объеме ущерб, причиненный в результате банкротства турфирмы. По замыслу авторов инициативы, выделять деньги будут операторы, организующие зарубежные туры.
Размер отчислений будет зависеть от годового оборота компании. Для фирм, у которых этот показатель не превышает 250 миллионов рублей, взнос составит 300 тысяч. При годовом обороте до 1 миллиарда рублей размер взноса составит 1 миллион, при обороте до 3 миллиардов — 2 миллиона, от 3 до 5 миллиардов — 3 миллиона, до 10 миллиардов — 5 миллионов, свыше указанной суммы — 10 миллионов рублей.
Из ныне действующего фонда, которым управляет ассоциация «Турпомощь», средства выделяются только для экстренной помощи туристам, когда из-за банкротств операторов они не могут вернуться в Россию. При этом турфирмы отчисляют ассоциации 0,1% от выручки, но не менее 100 тысяч рублей. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».
Кроме того, каждый туроператор обязан страховать ответственность, однако волна банкротств, захлестнувших отрасль летом 2014 года, показала, что установленные законом суммы недостаточны для покрытия всех убыток пострадавших клиентов. Так, объем обязательств перед туристами компании «Лабиринт», приостановившей деятельность, превышает 1,8 миллиарда рублей, что в 11 раз меньше застрахованной ответственности.
В последние два месяца более полутора десятков туроператоров столкнулись с финансовыми трудностями. Они прекратили исполнять свои обязательства, оставив многие тысячи российских туристов за рубежом. Расходы на эвакуацию застрявших за границей россиян составили 218 миллионов рублей.
Российский союз туриндустрии (РСТ) признал текущий сезон более тяжелым, чем кризисный 2009 год. В РСТ объяснили трудности, в том числе, внешнеполитической ситуацией. По мнению представителей союза, свою роль сыграла и очень жесткая конкуренция в туристической области страны
Фото: lenta.ru