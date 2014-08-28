Минкультуры предлагает взимать налог с турпутевок

Из ныне действующего фонда, которым управляет ассоциация «Турпомощь», средства выделяются только для экстренной помощи туристам, когда из-за банкротств операторов они не могут вернуться в Россию. При этом турфирмы отчисляют ассоциации 0,1% от выручки, но не менее 100 тысяч рублей. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».