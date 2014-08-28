ГИБДД вручит медали вежливым водителям Тюмени

Как отмечает Госавтоинспекция Тюменской области, движение с уважением сделает передвижение тюменцев по родному городу более комфортным и безопасным. В ГИБДД уверены, что сознательных и законопослушных водителей и пешеходов будет все больше и больше. И их нужно благодарить за позитивное и вежливое поведение на дорогах. Приглашаем тюменцев, не нарушающих правила на дорогах, принять участие в акции «Движение с уважением!». Награды уже ждут своих героев.