ГИБДД вручит медали вежливым водителям Тюмени

Мероприятие пройдет на ул. Первомайской, у школы № 25 29 августа, начало в 10 часов. Школьникам и пешеходам, соблюдающим дорожные правила, будут вручены свидетельства сознательных участников дорожного движения.
С начала года на дорогах области к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены около полумиллиона участников дорожного движения, среди них более 490 тысяч водителей и почти 35 тысяч пешеходов.
Как отмечает Госавтоинспекция Тюменской области, движение с уважением сделает передвижение тюменцев по родному городу более комфортным и безопасным. В ГИБДД уверены, что сознательных и законопослушных водителей и пешеходов будет все больше и больше. И их нужно благодарить за позитивное и вежливое поведение на дорогах. Приглашаем тюменцев, не нарушающих правила на дорогах, принять участие в акции «Движение с уважением!». Награды уже ждут своих героев.