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ГИБДД вручит медали вежливым водителям Тюмени

28 августа 2014, 13:46
Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Геннадий Лоточкин вручит свидетельства законопослушного участника дорожного движения и медали «Вежливому водителю от Госавтоинспекции» водителям, которые не привлекались к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в этом году.
Сюжет
Тюмень

Мероприятие пройдет на ул. Первомайской, у школы № 25 29 августа, начало в 10 часов. Школьникам и пешеходам, соблюдающим дорожные правила, будут вручены свидетельства сознательных участников дорожного движения.

С начала года на дорогах области к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены около полумиллиона участников дорожного движения, среди них более 490 тысяч водителей и почти 35 тысяч пешеходов.

Как отмечает Госавтоинспекция Тюменской области, движение с уважением сделает передвижение тюменцев по родному городу более комфортным и безопасным. В ГИБДД уверены, что сознательных и законопослушных водителей и пешеходов будет все больше и больше. И их нужно благодарить за позитивное и вежливое поведение на дорогах. Приглашаем тюменцев, не нарушающих правила на дорогах, принять участие в акции «Движение с уважением!». Награды уже ждут своих героев.

#Новости#УГИБДД по Тюменской области#Тюмень#Водители#Транспорт#Саша#Общество
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