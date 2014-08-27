Вузы продолжат принимать беженцев с Украины в сентябре

«На сегодняшний день заполнена квота для беженцев в объеме 2,5 тысячи мест, вместе с тем беженцы с Украины продолжают прибывать, и будет продолжена вступительная кампания, и прием будет открыт даже после 1 сентября, пройдут специальные вступительные испытания для беженцев с Украины», — сказала Голодец.
Она добавила, что «на сегодняшний день их проходит 3128 абитуриентов». «И мы думаем, что будем поддерживать эту тенденцию и обеспечивать тем ребятам, которые вынужденно оказались в такой ситуации, прием и зачисление в российские вузы», — сказала Голодец.
Как пишет «РИА Новости», в этом году в целом по России на первый курс было записано 932 тысячи студентов, из 485 тысяч — на бюджетные места. «Вместе с тем структурно у нас существенно изменились направления подготовки, на которые зачислены абитуриенты. Существенно изменилась подготовка по инженерно-техническим и медицинским специальностям. Всего 266 тысяч мест отдано именно под эти направления, и это почти на 6% больше, чем в прошлом году», — сообщила вице-премьер.
По словам Голодец, возрос спрос на медицинские и педагогические специальности. «В этом году конкурс на педагогические специальности достиг 5,9 человека на место, что, мы отмечаем, свидетельствует о благоприятной ситуации в области образования. Самый высокий балл по поступлению был зафиксирован в Московском университете и в Санкт-Петербургском университете. Это соответственно 86,7 и 87,3 балла. В среднем проходным баллом было 64 балла — это меньше, чем в прошлом году, это мы связываем с тем, что в этом году действительно ЕГЭ был сдан честно, и поэтому средний уровень ЕГЭ оказался чуть ниже, и это сказалось на проходном балле»,- сказала Голодец.
Фото: temasaratov.ru