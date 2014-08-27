Вузы продолжат принимать беженцев с Украины в сентябре

По словам Голодец, возрос спрос на медицинские и педагогические специальности. «В этом году конкурс на педагогические специальности достиг 5,9 человека на место, что, мы отмечаем, свидетельствует о благоприятной ситуации в области образования. Самый высокий балл по поступлению был зафиксирован в Московском университете и в Санкт-Петербургском университете. Это соответственно 86,7 и 87,3 балла. В среднем проходным баллом было 64 балла — это меньше, чем в прошлом году, это мы связываем с тем, что в этом году действительно ЕГЭ был сдан честно, и поэтому средний уровень ЕГЭ оказался чуть ниже, и это сказалось на проходном балле»,- сказала Голодец.