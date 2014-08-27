Владельцев «железных коней» приглашают на тюменский велофестиваль

По традиции всех желающих принять участие в этом спортивном празднике ждут на Центральной площади у правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45). Именно здесь 6 сентября, с 10 до 12 часов состоится регистрация участников. В 12 начнется торжественное открытие фестиваля. Сразу после него стартуют заезды и конкурсы.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от возраста. Исключение составляют профессиональные спортсмены, имеющие разряды. Организаторы определили несколько возрастных групп. Малыши от 3 до 6 лет преодолеют 100-метровую дистанцию. Детям от 7 до 14 лет предложат проехать полкилометра. Участники от 15 лет и старше будут соревноваться на дистанции в 1000 метров.
Кроме заездов в программу войдут и другие задания, в том числе интеллектуальные. К примеру, тюменцам предложат поучаствовать в викторине. Набрать необходимое для выхода в финал число жетонов участникам помогут практические задания: «змейка» и «квадрат». Поощрительные призы и подарки гарантированы всем. А победителям достанутся ценные призы, среди которых, по уже сложившейся традиции, будут и «железные кони». Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.