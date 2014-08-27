Владельцев «железных коней» приглашают на тюменский велофестиваль

Кроме заездов в программу войдут и другие задания, в том числе интеллектуальные. К примеру, тюменцам предложат поучаствовать в викторине. Набрать необходимое для выхода в финал число жетонов участникам помогут практические задания: «змейка» и «квадрат». Поощрительные призы и подарки гарантированы всем. А победителям достанутся ценные призы, среди которых, по уже сложившейся традиции, будут и «железные кони». Об этом сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.