В новом учебном году студенты не будут переплачивать за общежития

«Этот закон носит рамочный характер. Он обязывает Министерство образования и науки РФ принять несколько нормативных актов, которые поставят предел стоимости проживания в студенческих общежитиях. Кроме того, документ дает вузам право снижать плату за найм помещений в общежитиях, а также плату за коммунальные услуги, либо вообще не взимать их с отдельных категорий обучающихся. При этом обязательно должно учитываться мнение студенческих советов», — отмечает он. Об этом пишет пресс-служба партии «Единая Россия».