В новом учебном году студенты не будут переплачивать за общежития

Поводом для разработки закона стало резкое повышение стоимости проживания в студенческих общежитиях высших учебных заведений страны осенью прошлого года. Тогда по всей стране провели мониторинг цен, выявили ряд нарушений, большинство из которых были устранены.
Новый закон предотвратит повторение ситуации 2013 года, уверен первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Николай Булаев.
«Этот закон носит рамочный характер. Он обязывает Министерство образования и науки РФ принять несколько нормативных актов, которые поставят предел стоимости проживания в студенческих общежитиях. Кроме того, документ дает вузам право снижать плату за найм помещений в общежитиях, а также плату за коммунальные услуги, либо вообще не взимать их с отдельных категорий обучающихся. При этом обязательно должно учитываться мнение студенческих советов», — отмечает он. Об этом пишет пресс-служба партии «Единая Россия».
Фото: zakon.kz