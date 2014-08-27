В эти выходные в Тюмени на батуте смогут попрыгать даже взрослые

И это еще не все сюрпризы. Как и всегда, «Провансаль ЕЖК» удивляет всем и сразу: решив, что одного дня для такого веселья будет недостаточно, в компании принято решение пойти на «затяжной прыжок» — «Майонезный шейкер» будет работать два дня! Поэтому, если субботний день вы проведете, например, на даче, то можете спокойно запланировать получение заряда позитивных эмоций на последний день лета.