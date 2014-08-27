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В эти выходные в Тюмени на батуте смогут попрыгать даже взрослые

27 августа 2014, 09:04
Прыжки на батуте — одно из самых популярных развлечений в мире. Но, к сожалению, этот вид проведения досуга взрослым практически недоступен — наверное, каждый из нас с грустью смотрит всё лето на гигантские надувные горки или замки, ведь вход туда жёстко ограничен и доступен лишь малышам.

Но решение есть: благодаря «Провансалю ЕЖК» каждый сможет забыть обо всём на свете, снять стресс и зарядиться позитивом. В честь Дня города изготовлен уникальный «Майонезный шейкер» — батут, способный выдерживать одновременно до девяти взрослых людей.

Уже интересно, но опасаетесь наплыва желающих? Не стоит сомневаться, «Провансаль ЕЖК» позаботился и о том, чтобы даже ожидание своей очереди в «Майонезный шейкер» было в радость — компанию составят мимы, шоу мыльных пузырей и, конечно, фотограф (готовые фотографии можно будет скачать с сайта www.rusagro-egk.ru).

И это еще не все сюрпризы. Как и всегда, «Провансаль ЕЖК» удивляет всем и сразу: решив, что одного дня для такого веселья будет недостаточно, в компании принято решение пойти на «затяжной прыжок» — «Майонезный шейкер» будет работать два дня! Поэтому, если субботний день вы проведете, например, на даче, то можете спокойно запланировать получение заряда позитивных эмоций на последний день лета.

«Майонезный шейкер» будет работать по адресу ул. Мельникайте, 139 (площадка около ТЦ «Лента»)

30 августа с 12:00 до 20:00

31 августа с 12:00 до 16:00

#Новости#Выходные дни#Развлечения#Женя#Общество
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