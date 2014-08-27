Участники автопробега «Будущее без барьеров» побывали в Тюмени

Казахстан пока только готовится к ратификации конвенции. Конечно, что-то в стране делается и сейчас, но, как признаются участники автопробега, часто это только видимость. «В августе у нас прошла акция „Доступная среда“. Мы с инвалидами-колясочниками побывали на многих объектах города, но, к сожалению, сделали такой вывод: требования соблюдены формально. Сделаны пандусы, но такие, на которые невозможно заехать. Входы в здания очень узкие; туалетных комнат, оборудованных поручнями нет. Так что работы очень много», — призналась путешествующая с автопробегом депутат костанайского городского маслихта Марина Бут.