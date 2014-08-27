Участники автопробега «Будущее без барьеров» побывали в Тюмени

«Цель автопробега — привлечь внимание общественности, государства и самих инвалидов к жизненно важной проблеме — созданию безбарьерной среды в наших странах», — рассказали организаторы пробега, основатели организации «Yмiт-Надежда» супруги Аруна Жаксагулова и Дуйсенгали Оспанов.
Пробег проходит по маршруту Костанай — Курган — Тюмень — Екатеринбург — Челябинск — Троицк — Костанай. Его участники — это более 20 человек, 11 из них — инвалиды-колясочники, самостоятельно управляющие автомобилем с ручным управлением. Акция уже четырежды проходила в Казахстане, а на этот раз выбралсь за его пределы.
Во дворце искусств «Пионер» гости из Казахстана узнали о том, каких успехов добились тюменцы с ограниченными возможностями здоровья. Директор спортшколы «Неге» Вячеслав Голдинов рассказал, что наши земляки привезли на родину уже более 100 медалей Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Он подчеркнул, что в спорте тюменцам помогает Казахстан — там периодически проводятся тренировочные сборы, заниматься помогает хорошее питание и отсутствие комаров и мошек. Выступили перед гостями и сами спортсмены. Чемпионы по спортивным бальным танцам на колясках Станислав Шешуков и Татьяна Скворцова рассказали о своих успехах, биатлонист Николай Полухин принес паралимпийское «золото».
Как пример здания, обустроенного для инвалидов, казахстанским колясочникам сам дворец «Пионер». Здесь для удобства людей с ограниченными возможностями есть, кажется, все: и пандусы, и таблички, продублированные шрифтом Брайля, и оборудованные уборные. Хотя вот тяжелые двери для удобства гостей пришлось подпирать деревянными колышками.
Россия ратифицировала международную Конвенцию о правах инвалидов два года назад, к 2016 году доступность среды планируется довести до 45%. Как признался директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Андрей Колычев, особенно сложно обустроить под нужды инвалидов здания середины прошлого века. Зато новыми постройками город гордится: это и легкоатлетический манеж, и центр «Тюмень-дзюдо».
Казахстан пока только готовится к ратификации конвенции. Конечно, что-то в стране делается и сейчас, но, как признаются участники автопробега, часто это только видимость. «В августе у нас прошла акция „Доступная среда“. Мы с инвалидами-колясочниками побывали на многих объектах города, но, к сожалению, сделали такой вывод: требования соблюдены формально. Сделаны пандусы, но такие, на которые невозможно заехать. Входы в здания очень узкие; туалетных комнат, оборудованных поручнями нет. Так что работы очень много», — призналась путешествующая с автопробегом депутат костанайского городского маслихта Марина Бут.
Дарья Мышленникова