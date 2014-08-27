У фонда соцстрахования украли более 19 миллионов рублей

Калининский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего управляющего Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования РФ 56-летнего Алексея Песоцкого и его подчиненных: экс-начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 49-летней Татьяны Логиновой и экс-консультанта указанного отдела 32- летней Надежды Свицовой, а также управляющей ООО «Антрум» Центр хорошего слуха «Радуга звуков» 42-летней Марии Антроповой.
Песоцкий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), Логинова — по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 (пособничество в присвоении) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Свицова — по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, Антропова — по ч.4 ст.159 УК РФ.
В суде установлено, что в мае 2006 года управляющий тюменским отделением Фонда социального страхования Песоцкий и его подчиненная — начальник отдела Логинова объединились в организованную преступную группу для хищения денежных средств фонда социального страхования. В октябре 2007 года Логинова вовлекла в группировку консультанта отдела Свицову.
Логинова и Свицова изготавливали незаконные приказы о компенсации расходов на приобретение технических средств реабилитации лицам, не являющимся инвалидами или их опекунами, и передавали документы на подпись управляющему Песоцкому или ничего не подозревающим о махинациях заместителям.
После подписания приказов денежные средства перечислялись на банковские счета подставных лиц, обналичивались и распределялись между членами преступной группы. Таким способом, участники группировки, действуя в разном составе, в период с июня 2006 года по декабрь 2010 года похитили у фонда социального страхования более 14,7 млн. рублей.
Кроме того, управляющая ООО «Антрум» Центр хорошего слуха «Радуга звуков» Мария Антропова совместно с Логиновой в период с октября 2008 года по декабрь 2010 года похитили у фонда социального страхования еще свыше 4,9 млн. рублей под видом обеспечения средствами технической реабилитации лиц, которые на тот момент уже являлись умершими или не имели прав на обеспечение средствами реабилитации.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Песоцкого к 5 годам, Логинову — к 3 годам 3 месяцам, Свицеву — к 3 годам лишении свободы. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Антропова осуждена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных всю сумму причиненного ими ущерба, сообщает прокуратура Тюменской области.
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