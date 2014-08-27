У фонда соцстрахования украли более 19 миллионов рублей

Кроме того, управляющая ООО «Антрум» Центр хорошего слуха «Радуга звуков» Мария Антропова совместно с Логиновой в период с октября 2008 года по декабрь 2010 года похитили у фонда социального страхования еще свыше 4,9 млн. рублей под видом обеспечения средствами технической реабилитации лиц, которые на тот момент уже являлись умершими или не имели прав на обеспечение средствами реабилитации.