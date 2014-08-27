«Рубин» подписал в состав центрфорварда из Канады

Как отмечает пресс-служба ХК «Рубин», Джош Ланден станет четвертым легионером в составе команды. До этого были подписаны контракты с его соотечественником Джорданом Кнекстедтом и американцем Нико Саккетти. Кроме того, работу в тюменском клубе продолжит шведский защитник Нильс Бэкстрём, признанный по итогам прошлого сезона лучшим игроком ВХЛ в этой категории.