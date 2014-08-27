«Рубин» подписал в состав центрфорварда из Канады

В течение двух сезонов Ладен выступал за фарм-команду клуба НХЛ «Виннипег Джетс» — «Сент-Джонс Айс Кэпс». В американских лигах Ладен дебютировал в сезоне 2009–2010 годов. Новичок тюменской команды отличается внушительными габаритами (188 см роста и 91 кг веса), клюшку держит на левой стороне, в манере игры предпочитает борьбу на пятачке.
Как отмечает пресс-служба ХК «Рубин», Джош Ланден станет четвертым легионером в составе команды. До этого были подписаны контракты с его соотечественником Джорданом Кнекстедтом и американцем Нико Саккетти. Кроме того, работу в тюменском клубе продолжит шведский защитник Нильс Бэкстрём, признанный по итогам прошлого сезона лучшим игроком ВХЛ в этой категории.
Отметим, что регламент ВХЛ лимитирует количество легионеров в клубе четырьмя полевыми игроками.
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