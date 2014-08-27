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Пожарные будут гонять на автоцистернах у ТК «Орион»

27 августа 2014, 11:34
Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области в эти дни проводят областные соревнования по пожарно-строевой подготовке среди караулов пожарной охраны. Первый этап проходит сегодня, 27 августа, в Тюмени на территории торгового комплекса «Орион» по улице Федюнинского.

сегодня участникам предстоит пройти комбинированную пожарную эстафету, затем выполнить скоростное маневрирование на пожарной машине с цистерной, наконец, третьим этапом станет боевое развертывание отделения на АЦ и ее установка на пожарный гидрант с подачей трех стволов ГПС-600 (генератора пенообразования).

Второй день соревнований, 28 августа, согласно программе, пройдет на территории пожарной части № 15 по улице Чекистов, 33. Там на тренировочной базе пожарным предстоит совершить подъем по штурмовой лестнице до четвертого этажа, подъем по выдвижной лестнице до третьего и также совершить боевое развертывание автоцистерны на этот раз на водоем с подачей ствола в 4 этаж учебной башни. Заключительным этапом станет демонстрация навыков самоспасения с четвертого этажа.

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