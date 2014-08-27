Пожарные будут гонять на автоцистернах у ТК «Орион»

Второй день соревнований, 28 августа, согласно программе, пройдет на территории пожарной части № 15 по улице Чекистов, 33. Там на тренировочной базе пожарным предстоит совершить подъем по штурмовой лестнице до четвертого этажа, подъем по выдвижной лестнице до третьего и также совершить боевое развертывание автоцистерны на этот раз на водоем с подачей ствола в 4 этаж учебной башни. Заключительным этапом станет демонстрация навыков самоспасения с четвертого этажа.