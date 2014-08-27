Полиция владельцам огнестрела: заберите свое оружие

Следует отметить, что на приобретение и хранение огнестрельного оружия есть две отдельные лицензии. Первая выдается сроком на полгода, вторая — на пять лет. Лишиться ее можно по множеству оснований, начиная от неправильного хранения и заканчивая нарушениями правил провоза. К примеру, по закону везти или хранить охотничье ружье следует отдельно от патронов и держать незаряженным, за один раз можно провозить не больше 400 патронов к нему. На провоз большего количества требуется отдельное разрешение. Практика проверок прошлого года показывает, что чаще всего нарушаются именно эти условия.