Полиция владельцам огнестрела: заберите свое оружие

По словам Снежаны Забелиной, начальника отделения контроля за оборотом оружия отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД России по г. Тюмень, вопрос стоит достаточно серьезно. Кто-то после всех необходимых процедур забирает свое оружие самостоятельно, а кто-то банально забывает или вообще не знает о нем. За шесть лет в УМВД скопилось целое помещение чужих ружей и пистолетов, их уже просто некуда больше складывать.
«Основная масса нами изымается за нарушение правил перерегистрации, то есть истечение сроков лицензии, — отметила Снежана Забелина. — Составляется протокол, оружие изымается, а потом годами хранится у нас. Владельцев, мы, конечно, ищем, выписываем предписания, но именно они должны определиться, что делать со своим имуществом: либо продлить лицензию, либо сдавать на утилизацию, либо выставлять на продажу».
Сами полицейские с этой внушительной «коллекцией» по закону сделать ничего не могут: это чужая собственность, распоряжаться ей может только владелец. Лишить права собственности можно только через суд, однако, процесс этот долгий и юридически сложный. У полиции попросту нет ни времени, ни людских ресурсов на это.
Следует отметить, что на приобретение и хранение огнестрельного оружия есть две отдельные лицензии. Первая выдается сроком на полгода, вторая — на пять лет. Лишиться ее можно по множеству оснований, начиная от неправильного хранения и заканчивая нарушениями правил провоза. К примеру, по закону везти или хранить охотничье ружье следует отдельно от патронов и держать незаряженным, за один раз можно провозить не больше 400 патронов к нему. На провоз большего количества требуется отдельное разрешение. Практика проверок прошлого года показывает, что чаще всего нарушаются именно эти условия.
Вместе с тем, граждане и сами в добровольном порядке продолжают сдавать неучтенные, бесхозяйные стволы. За добровольную сдачу находки, напомним, УМВД обязано выплатить гражданину вознаграждение. За семь месяцев этого года таким образом в отделы полиции было передано 5 единиц боевого, 11 газового, 3 основные части к огнестрельному оружию и еще больше тысячи боеприпасов и четыре килограмма пороха. Сдать опасную находку можно в дежурную часть любого отдела полиции города. Однако, отмечают сотрудники лицензионно-разрешительного отдела, если оружие было найдено на улице все-таки предпочтительнее вызвать наряд полиции на место и передать его там.