«Планета-Тур» отмечает юбилей

Компания работает с частными и юридическими лицами, организовывая корпоративные поездки различной сложности.
В среднем, компания отправляет на отдых более 3500 туристов в год: от Анапы и Сочи до Анталии и Хургады от Северной Кореи до Венесуэлы, от великолепных гейзеров Исландии до подземного Кубер-Педи в Австралии. В коллекции компании сложнейшие индивидуальные маршруты и групповые туры по всему миру.
Стоить отметить индивидуальный тур по Венесуэле или тур на о. Сайпан (Марианские острова), а также сложный тур продолжительностью более месяца по Европе с проживанием в 16 (!) городах. Наряду с групповыми и индивидуальными турами компания «Планета Тур» может предложить организацию обучения за рубежом и лечения в лучших клиниках мира.
Партнерами компании являются только фирмы, хорошо зарекомендовавшие себя на туристическом рынке в течение многих лет. Применяемое программное обеспечение помогает в кратчайшие сроки забронировать отель, тур или купить авиабилет в любой уголок мира на рейсах ведущих авиакомпаний.
Свой день рожденья весь дружный коллектив компании отмечает туристической поездкой, в связи с чем офис компании работает по следующему графику:
Пятница 29.08.2014 — режим работы с 9 до 19 часов.
Суббота 30.08.2014 — выходной день
Воскресенье 31.08.2014 — выходной день
Понедельник 01.09.2014 — выходной день
Вторник 02.09.2014 — выходной день
Со среды 03.09.2014, и далее ждем вас в нашем офисе с 9 до 19 часов