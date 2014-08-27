«Планета-Тур» отмечает юбилей

В среднем, компания отправляет на отдых более 3500 туристов в год: от Анапы и Сочи до Анталии и Хургады от Северной Кореи до Венесуэлы, от великолепных гейзеров Исландии до подземного Кубер-Педи в Австралии. В коллекции компании сложнейшие индивидуальные маршруты и групповые туры по всему миру.