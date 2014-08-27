nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Планета-Тур» отмечает юбилей

27 августа 2014, 16:08
Одна из старейших туристических компаний тюменского региона — компания «Планета Тур» — отмечает 20-летний юбилей со дня основания. Компания выполняет любые запросы своих клиентов, какими бы сложными и замысловатыми они не были. Все туры отличает качество предоставляемых услуг, надежность туроператора и внимание менеджеров и руководства!
Сюжет
Туризм

Компания работает с частными и юридическими лицами, организовывая корпоративные поездки различной сложности.

В среднем, компания отправляет на отдых более 3500 туристов в год: от Анапы и Сочи до Анталии и Хургады от Северной Кореи до Венесуэлы, от великолепных гейзеров Исландии до подземного Кубер-Педи в Австралии. В коллекции компании сложнейшие индивидуальные маршруты и групповые туры по всему миру.

Стоить отметить индивидуальный тур по Венесуэле или тур на о. Сайпан (Марианские острова), а также сложный тур продолжительностью более месяца по Европе с проживанием в 16 (!) городах. Наряду с групповыми и индивидуальными турами компания «Планета Тур» может предложить организацию обучения за рубежом и лечения в лучших клиниках мира.

Партнерами компании являются только фирмы, хорошо зарекомендовавшие себя на туристическом рынке в течение многих лет. Применяемое программное обеспечение помогает в кратчайшие сроки забронировать отель, тур или купить авиабилет в любой уголок мира на рейсах ведущих авиакомпаний.

Свой день рожденья весь дружный коллектив компании отмечает туристической поездкой, в связи с чем офис компании работает по следующему графику:

Пятница 29.08.2014 — режим работы с 9 до 19 часов.

Суббота 30.08.2014 — выходной день

Воскресенье 31.08.2014 — выходной день

Понедельник 01.09.2014 — выходной день

Вторник 02.09.2014 — выходной день

Со среды 03.09.2014, и далее ждем вас в нашем офисе с 9 до 19 часов

#Новости#Туристические фирмы#Туризм#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25