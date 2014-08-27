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Lanos врезался в Toyota и маршрутку на Дамбовской

27 августа 2014, 14:15
На улице Дамбовской сегодня, около половины девятого утра, произошло столкновение Toyota RAV4, Chevrolet Lanos и маршрутного такси с пассажирами. С переломами ног были госпитализированы водитель и пассажир второй иномарки, ушибы также у женщины-водителя Toyota.
Сюжет
Тюмень

По данным Управления ГИБДД по Тюменской области, авария произошла на регулируемом перекрестке неподалеку от поворота на шиномонтажную мастерскую. Движение в утренний час на улице было довольно интенсивным.

На светофоре заглохли «Жигули» седьмой модели, попутному потоку пришлось объезжать их по соседней полосе. Тот же маневр совершал и водитель маршрутки, а следом за ним тюменец на Chevrolet с зимней резиной. Легковушка выскочила на встречную полосу, где и встретилась с Toyota. От удара Chevrolet развернуло поперек полосы и отбросило на маршрутку с 10 пассажирами. Никто из них не пострадал.

Видео Mikhail72rus

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