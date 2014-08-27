Lanos врезался в Toyota и маршрутку на Дамбовской

На светофоре заглохли «Жигули» седьмой модели, попутному потоку пришлось объезжать их по соседней полосе. Тот же маневр совершал и водитель маршрутки, а следом за ним тюменец на Chevrolet с зимней резиной. Легковушка выскочила на встречную полосу, где и встретилась с Toyota. От удара Chevrolet развернуло поперек полосы и отбросило на маршрутку с 10 пассажирами. Никто из них не пострадал.