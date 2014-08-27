Два года тюрьмы всем, кто «отмазывается» от армии

14 августа 2003 года по факту уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы было принято соответствующее процессуальное решение. Ответственность за данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В минимальном случае нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.