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Два года тюрьмы всем, кто «отмазывается» от армии

27 августа 2014, 14:22
26 августа оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции № 1 по месту проживания установлен уклоняющийся от воинской службы 34-летний житель областного центра.
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Тюмень

Установлено, что подозреваемый, трудоустроенный в настоящее время продавцом-консультантом, разыскивался для привлечения к ответственности с 2003 года.

14 августа 2003 года по факту уклонения от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы было принято соответствующее процессуальное решение. Ответственность за данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В минимальном случае нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Сотрудники тюменской полиции напоминают об ответственности за такой проступок и об неотвратимости наказания.

#Новости#Армия#Тюмень#Катя#Общество
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