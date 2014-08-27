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Бездомный рецидивист обокрал приютивших его тюменцев

27 августа 2014, 10:57
Ленинский районный суд Тюмени рассмотрит уголовное дело 23-летнего Дениса Казакова, ранее осужденного за совершение ряда краж в областной столице. По данным следствия, Казаков в очередной раз обокрал семью тюменцев, которые приютили его на ночь.

Как отмечают в прокуратуре Ленинского округа Тюмени, 30 декабря прошлого года подозреваемый получил 1,5 года исправительных работ за ряд краж, однако, уже 3 марта совершил квартирную кражу в одном из домов по улице Республики.

К этому времени Казаков уже несколько дней ночевал в подъезде, а 2 марта жильцы одной из квартир пожалели парня и пригласили к себе. Гостя напоили чаем, накормили и оставили ночевать. Наутро Казаков улучил момент и похитил ключи от входной двери. Дождавшись, пока владельцы квартиры уйдут, он проник внутрь и вынес из нее системный блок и монитор на общую сумму около 23,5 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый в тот же день сбыл в комиссионном магазине.

Тем не менее вскоре злоумышленник был вычислен правоохранительными органами, против него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В настоящее время материалы дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения.

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