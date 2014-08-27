40 тюменских пенсионеров получат прибавку к пенсии

В Тюменской области на дополнительное материальное обеспечение имеют право 40 пенсионеров — работников угольной промышленности. Средний размер доплаты к пенсии составил 2253 рубля.
Доплата производится за счет взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности в бюджет ПФР, и выплачивается вместе с пенсией, сообщает отделение ПФР по Тюменской области.
В целом размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и определяется расчетным путем. Он зависит от стажа работы, дающего право на данную доплату, от среднемесячного заработка и суммы страховых взносов, фактически поступивших в пенсионный фонд, по установленному тарифу.
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