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40 тюменских пенсионеров получат прибавку к пенсии

27 августа 2014, 14:46
В Тюменской области производится дополнительная выплата к пенсии работников угольной промышленности.
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Тюмень

В Тюменской области на дополнительное материальное обеспечение имеют право 40 пенсионеров — работников угольной промышленности. Средний размер доплаты к пенсии составил 2253 рубля.

Доплата производится за счет взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности в бюджет ПФР, и выплачивается вместе с пенсией, сообщает отделение ПФР по Тюменской области.

В целом размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и определяется расчетным путем. Он зависит от стажа работы, дающего право на данную доплату, от среднемесячного заработка и суммы страховых взносов, фактически поступивших в пенсионный фонд, по установленному тарифу.

Фото: http://www.sibreclama.ru

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