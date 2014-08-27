40 тюменских пенсионеров получат прибавку к пенсии

В целом размер доплаты у каждого пенсионера индивидуален и определяется расчетным путем. Он зависит от стажа работы, дающего право на данную доплату, от среднемесячного заработка и суммы страховых взносов, фактически поступивших в пенсионный фонд, по установленному тарифу.