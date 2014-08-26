Выставка про четыре стороны света и бесконечность

Концепцию выставки ее организаторы объясняют таким образом: есть четыре стороны света, которые, по сути, и являются границами для художника. Границами, определяющими бесконечность его воображения, его творческого поиска. Четыре стороны света, которые определяют бесконечность мировосприятия творца. Четыре стороны как предел, которого нет. Пройдя по четырем сторонам света, наши художники с радостью и вдохновением пишут о городах и странах, о морях и океанах, о местах, в которых побывали. Разные края посетили тюменские живописцы. Их дорога пролегала «от Черного до Белого морей», от Москвы до самых до окраин. Теперь в самых разных красках они рассказывают землякам об увиденном. О том, что понравилось, о чувствах, которые испытали, о впечатлениях, которые собрали в самых разных сторонах. Высокую ноту задает в этом смысле художник Юрий Рыбьяков, певец родного города. Его акварели о Тюмени будут по-особому звучать в свете празднования 70-летия области. Четыре стороны света, четыре времени года, четыре стихии. Четвертого сентября в четверг в четыре часа дня в четырех стенах большого тюменского театра. Открытие выставки состоится 4 сентября в 16 часов в тюменском драматическом театре по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 129. Вход на церемонию открытия свободный.