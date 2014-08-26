Долгий путь домой: хотел угнать машину, а ушел с магнитолой

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень, сигнал о том, что неизвестный забрался в чужие «Жигули» седьмой модели, поступил на пульт дежурного отдела полиции № 1. Наряд, прибывший на место происшествия действительно констатировал попытку угона: стекло со стороны переднего пассажира было разбито, провода зажигания вырваны, а руль заблокирован.
Хозяйка авто ничего не знала об угоне до тех пор, пока ей об этом не сообщили полицейские — машина была не оборудована сигнализацией.
Как оказалось, отпечатки пальцев нарушителя есть в базе данных полиции. Эксперт, который работал с автомобилем, получил эти сведения через систему АДИС «Папилон». Предполагаемого преступника удалось установить в течение нескольких часов.
Вскоре после происшествия группа немедленного реагирования задержала и подозреваемого в случившемся. Нетрезвый 23-летний тюменец, который прихватил из разбитой машины колонки и магнитофон, еще не успел реализовать похищенное.
В отделе полиции подозреваемый признался оперативникам, что решился угнать машину, чтобы добраться до дома. Разбил окно, проник внутрь, принялся соединять провода зажигания и даже сумел завести авто, однако, так и не смог отключить противоугонную блокировку руля. Поэтому угонщику пришлось бросить машину через несколько метров. Дабы хоть как-то оправдать затраченные усилия, он решил вытащить из нее магнитолу и колонки. После этого злоумышленник покинул место преступления пешком.
Теперь подозреваемому придется ответить за неправомерное завладение чужим транспортным средством. Кроме того решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по факту кражи.