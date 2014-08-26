Долгий путь домой: хотел угнать машину, а ушел с магнитолой

В отделе полиции подозреваемый признался оперативникам, что решился угнать машину, чтобы добраться до дома. Разбил окно, проник внутрь, принялся соединять провода зажигания и даже сумел завести авто, однако, так и не смог отключить противоугонную блокировку руля. Поэтому угонщику пришлось бросить машину через несколько метров. Дабы хоть как-то оправдать затраченные усилия, он решил вытащить из нее магнитолу и колонки. После этого злоумышленник покинул место преступления пешком.