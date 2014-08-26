nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Долгий путь домой: хотел угнать машину, а ушел с магнитолой

26 августа 2014, 17:22
Молодой тюменец сегодня ночью попался наряду полиции. Парня подозревают в попытке угона чужой «семерки» и похищении магнитолы из машины. Задержали злоумышленника на полпути домой вместе с выдранной из салона «музыкой» и колонками.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень, сигнал о том, что неизвестный забрался в чужие «Жигули» седьмой модели, поступил на пульт дежурного отдела полиции № 1. Наряд, прибывший на место происшествия действительно констатировал попытку угона: стекло со стороны переднего пассажира было разбито, провода зажигания вырваны, а руль заблокирован.

Хозяйка авто ничего не знала об угоне до тех пор, пока ей об этом не сообщили полицейские — машина была не оборудована сигнализацией.

Как оказалось, отпечатки пальцев нарушителя есть в базе данных полиции. Эксперт, который работал с автомобилем, получил эти сведения через систему АДИС «Папилон». Предполагаемого преступника удалось установить в течение нескольких часов.

Вскоре после происшествия группа немедленного реагирования задержала и подозреваемого в случившемся. Нетрезвый 23-летний тюменец, который прихватил из разбитой машины колонки и магнитофон, еще не успел реализовать похищенное.

В отделе полиции подозреваемый признался оперативникам, что решился угнать машину, чтобы добраться до дома. Разбил окно, проник внутрь, принялся соединять провода зажигания и даже сумел завести авто, однако, так и не смог отключить противоугонную блокировку руля. Поэтому угонщику пришлось бросить машину через несколько метров. Дабы хоть как-то оправдать затраченные усилия, он решил вытащить из нее магнитолу и колонки. После этого злоумышленник покинул место преступления пешком.

Теперь подозреваемому придется ответить за неправомерное завладение чужим транспортным средством. Кроме того решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по факту кражи.

#Новости#Кражи#Угоны машин#УМВД России по г. Тюмени#Транспорт#Алексей#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25