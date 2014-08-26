nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Биатлонисты выбирают «ЮТэйр»

26 августа 2014, 11:04
Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) выступила официальным перевозчиком XX Чемпионата мира по летнему биатлону, который прошел с 21 по 24 августа 2014 года в Тюмени.

Чартерными рейсами из Праги в Тюмень и обратно на самолете Boeing 737–800 авиакомпании «ЮТэйр» были доставлены 130 спортсменов и тренеров сборных команд России, Украины, Австрии, Болгарии, Германии, Чехии, Испании, Греции, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Румынии, Словении, Словакии и других стран-участниц Чемпионата мира, а также члены Международного союза биатлонистов.

Авиакомпания «ЮТэйр» имеет многолетний успешный опыт сотрудничества со спортивными организациями, среди которых Международный союз биатлонистов (IBU) и Союз биатлонистов России. Удобное расписание рейсов, а также широкая маршрутная сеть «ЮТэйр» прекрасно сочетаются с географией и календарем спортивных мероприятий. С 2002 года авиакомпания «ЮТэйр» является официальным перевозчиком этапов Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске, а с 2013 года — Единой Лиги ВТБ.

#Новости#Биатлон#ЮТэйр#Летний биатлон#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25