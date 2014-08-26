Биатлонисты выбирают «ЮТэйр»

Чартерными рейсами из Праги в Тюмень и обратно на самолете Boeing 737–800 авиакомпании «ЮТэйр» были доставлены 130 спортсменов и тренеров сборных команд России, Украины, Австрии, Болгарии, Германии, Чехии, Испании, Греции, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Румынии, Словении, Словакии и других стран-участниц Чемпионата мира, а также члены Международного союза биатлонистов.
Авиакомпания «ЮТэйр» имеет многолетний успешный опыт сотрудничества со спортивными организациями, среди которых Международный союз биатлонистов (IBU) и Союз биатлонистов России. Удобное расписание рейсов, а также широкая маршрутная сеть «ЮТэйр» прекрасно сочетаются с географией и календарем спортивных мероприятий. С 2002 года авиакомпания «ЮТэйр» является официальным перевозчиком этапов Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске, а с 2013 года — Единой Лиги ВТБ.