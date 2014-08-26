Биатлонисты выбирают «ЮТэйр»

Авиакомпания «ЮТэйр» имеет многолетний успешный опыт сотрудничества со спортивными организациями, среди которых Международный союз биатлонистов (IBU) и Союз биатлонистов России. Удобное расписание рейсов, а также широкая маршрутная сеть «ЮТэйр» прекрасно сочетаются с географией и календарем спортивных мероприятий. С 2002 года авиакомпания «ЮТэйр» является официальным перевозчиком этапов Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске, а с 2013 года — Единой Лиги ВТБ.