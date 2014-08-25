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Тюменка осуждена за незаконную миграцию иностранцев в Россию

25 августа 2014, 12:25
Калининский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летней Ирины Константиновой, которая организовала незаконную миграцию иностранцев в Российскую Федерацию.
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Суд

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции иностранцев в Российскую Федерацию).

Расследованием установлено, что в период с января по август 2013 г. Константинова за денежное вознаграждение поставила на миграционный учет в своем доме и квартире матери в общей сложности 696 граждан из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

При этом иностранцы в жилые помещения не вселялись. Их регистрация производилась не с целью приобретения жилищных прав, а с целью легализации на территории г. Тюмени. Против «гостеприимной» тюменки по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев дело, приговорил Ирину Константинову к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.

Фото: http://www.stavropolye.tv

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