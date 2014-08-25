Тюменка осуждена за незаконную миграцию иностранцев в Россию

При этом иностранцы в жилые помещения не вселялись. Их регистрация производилась не с целью приобретения жилищных прав, а с целью легализации на территории г. Тюмени. Против «гостеприимной» тюменки по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев дело, приговорил Ирину Константинову к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.