Тюменка осуждена за незаконную миграцию иностранцев в Россию

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции иностранцев в Российскую Федерацию).
Расследованием установлено, что в период с января по август 2013 г. Константинова за денежное вознаграждение поставила на миграционный учет в своем доме и квартире матери в общей сложности 696 граждан из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
При этом иностранцы в жилые помещения не вселялись. Их регистрация производилась не с целью приобретения жилищных прав, а с целью легализации на территории г. Тюмени. Против «гостеприимной» тюменки по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев дело, приговорил Ирину Константинову к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.
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