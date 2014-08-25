«Сушка» в музее. Понравилась фотография — возьми себе

Под открытым небом во дворе «Музея-усадьбы Колокольниковых» в субботу, 23 августа, проходила фотовыставка.
Между двух фонарных столбов были протянуты верёвки, а на них деревянные прищепки держали фотографии. Разместить здесь свои фототворения мог любой желающий. Причём конкурса на лучшее фото не проводилось, было бы странно судить любительское фото.
Отсутствие фотографии после 9 вечера было лучшей победой для фотографа-любителя. Гости выставки внимательно рассматривали картинки, на которых были изображены и люди, и пейзажи города в разных ракурсах. Изначально было вывешено 70 фотографий тюменцев, но все желающие могли взять прищепку и повесить свою картинку.
Днём народу было совсем мало. «Жара» началась вечером, когда выставка подходила к концу, и можно было присвоить себе одну из картинок. Нельзя было брать большие фотографии, потому что на них был отдельный конкурс: нужно было найти нестандартную картинку и получить приз. Одни проходили мимо, бросали малозаинтересованные взгляды на цветные и чёрно-белые картинки. А кто-то смотрел с неподдельным восхищением, воодушевлением. Как, например, худощавый парень в белой бандане Тимофей Ланевич, который недавно приехал в наш город. Мимо выставки он проходил случайно. Как выяснилось, зашёл не зря! Об этом рассказал восторг в его глазах.
Попутно можно было бесплатно посетить музей и уже платно, но недорого — за 30 рублей сходить на фотовыставку Сергея Киселёва. Там можно было увидеть Тюмень и её жителей в 90-е годы. Более того, в восемь часов вечера начался летний кинотеатр прямо на отрытой площадке. Такая «Сушка» является частью проекта «Бархатные вечера в музее». Каждую субботу музеи открыты с 15 до 22 часов. Суть такого проекта в том, чтобы привлечь жителей города к культуре.
Проект «Бархатные вечера в музее» начался он 10 августа в археологическом музее-заповеднике, и сейчас каждую субботу музеи открыты с трёх до десяти вечера. Следующая акция пройдет в музее изобразительных искусств. Это нужно для того, чтобы привлечь жителей города.
В субботу на «Бархатных вечерах» было совсем мало людей. Сотрудник музея Анна Литвинченко комментирует эту ситуацию следующим образом: «Посетителей мало, потому что это ещё недостаточно раскрученный проект. Например, музейная ночь очень популярна, все уже в мае готовятся на неё пойти. „Бархатный сезон“ проходит только третий год. Причём, время проведения варьируется: „Бархатные вечера“ проходят или в сентябре, или в конце августа».