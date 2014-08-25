«Сушка» в музее. Понравилась фотография — возьми себе

Днём народу было совсем мало. «Жара» началась вечером, когда выставка подходила к концу, и можно было присвоить себе одну из картинок. Нельзя было брать большие фотографии, потому что на них был отдельный конкурс: нужно было найти нестандартную картинку и получить приз. Одни проходили мимо, бросали малозаинтересованные взгляды на цветные и чёрно-белые картинки. А кто-то смотрел с неподдельным восхищением, воодушевлением. Как, например, худощавый парень в белой бандане Тимофей Ланевич, который недавно приехал в наш город. Мимо выставки он проходил случайно. Как выяснилось, зашёл не зря! Об этом рассказал восторг в его глазах.