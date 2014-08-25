С января по июль группа «ЮТэйр» перевезла более 6 млн пассажиров

Пассажирооборот группы за отчетный период достиг 13 112 289,77 тыс. пкм, при этом его рост в сегменте внутренних перевозок составил 3,19%, а по международным направлениям — 46,77%. Показатель занятости кресел составил 80,65%, что выше результата 2013 года на 4,32%. Перевозки почты выросли на 64,42% и достигли 2 851,50 тонны. Производственный налет на вертолетах составил 81 445 часов. Вертолётным флотом группы «ЮТэйр» перевезено 51 185,85 тонн грузов и 425 516 пассажиров.
С начала 2014 года авиакомпания «ЮТэйр» последовательно предпринимала меры по повышению эффективности использования маршрутной сети и флота компании. Рост показателей в первом полугодии наглядно демонстрирует результативность и жизнеспособность принятых решений. Анализ лучших мировых практик авиационной индустрии, а также собственный положительный опыт легли в основу утвержденной комплексной программы повышения эффективности и структурной оптимизации издержек на 2014–2015 годов, получившей название «Импульс». Предполагается, что реализация данной программы затронет все основные подразделения компании и, по предварительным оценкам, позволит сократить производственные расходы группы «ЮТэйр» на 10 млрд рублей до конца 2015 г.