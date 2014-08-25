С января по июль группа «ЮТэйр» перевезла более 6 млн пассажиров

С начала 2014 года авиакомпания «ЮТэйр» последовательно предпринимала меры по повышению эффективности использования маршрутной сети и флота компании. Рост показателей в первом полугодии наглядно демонстрирует результативность и жизнеспособность принятых решений. Анализ лучших мировых практик авиационной индустрии, а также собственный положительный опыт легли в основу утвержденной комплексной программы повышения эффективности и структурной оптимизации издержек на 2014–2015 годов, получившей название «Импульс». Предполагается, что реализация данной программы затронет все основные подразделения компании и, по предварительным оценкам, позволит сократить производственные расходы группы «ЮТэйр» на 10 млрд рублей до конца 2015 г.