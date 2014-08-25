Победителем «RDS-Урал» стал гонщик из Омска

Напомним, в этом году Тюмень приняла первый этап серии «RDS-Урал», после чего соревнования переместились сначала в Пермь, а затем в Курган. На этих выходных на полигоне снова жгли резину и показывали фигуры высшего автомобильного пилотажа 32 участника из городов УрФО, а также из Омска. По итогам квалификационных заездов 23 августа, в финал пробились 29 спортсменов.
В итоге в личном зачете победу одержал омский спортсмен Алексей Карелин на Toyota Altezza. Вторым стал Сергей Кайгородов из Челябинска, дрифтующий на BMW E30. Третью позицию занял его земляк Павел Панарин на детище советского автопрома 24-ой «Волге», сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.
Лучшим механиком заключительного этапа признан Денис Саньков из Челябинска, обслуживающий автомобиль бронзового призера соревнований.
В командном зачете сильнейшими признаны челябинские пилоты, в составе команды TrampStyle, второе место заняла омская дружина OmTu Drift, закрыли тройку призеров тюменские гонщики из команды Спорт Моторс.
Подведение итогов всех четырех этапов дрифт-серии «RDS-Урал»-2014 и награждение победителей состоится в октябре. О точной дате и месте проведения будет сообщено дополнительно.
Отметим также, что семеро лучших дрифтеров уральского этапа серии RDS получат право на участие в супер-дрифт битве, на которую съедутся гонщики из всех округов России. Она состоится 5–7 сентября в Красноярске.