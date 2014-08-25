Победителем «RDS-Урал» стал гонщик из Омска

Напомним, в этом году Тюмень приняла первый этап серии «RDS-Урал», после чего соревнования переместились сначала в Пермь, а затем в Курган. На этих выходных на полигоне снова жгли резину и показывали фигуры высшего автомобильного пилотажа 32 участника из городов УрФО, а также из Омска. По итогам квалификационных заездов 23 августа, в финал пробились 29 спортсменов.