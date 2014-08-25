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На Пермякова обнаружено тело молодой девушки

25 августа 2014, 18:00
В одной из квартир многоэтажки на Пермякова около 3 часов 30 минут 17 августа 2014 года был обнаружен труп девушки 1990 года рождения. Тело обнаружила соседка по квартире.

В одной из квартир многоэтажки на Пермякова около 3 часов 30 минут 17 августа 2014 года был обнаружен труп девушки 1990 года рождения. Тело обнаружила соседка по квартире.

Девушки вместе снимали квартиру. Сейчас следственным отделом по Ленинскому округу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти девушки, сообщают в следственном отделе.

#Новости#Гибель людей#Следственный комитет#Женя#Происшествия
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