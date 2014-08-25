День знаний в Тюмени будет безалкогольным

Запрет на торговлю спиртным установлен в соответствии с постановлением правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 575-п «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области».
Следует отметить, что запрет этот распространяется только на розничную продажу алкоголя. В барах, кафе и ресторанах его приобрести можно, правда, лишь с условием употребления на месте покупки. Продажа алкоголя на вынос будет расцениваться как незаконная, виновных ожидает административная ответственность.