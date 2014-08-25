Чешские биатлонисты собрали в Тюмени больше всего медалей

Сборная России завоевала второе место в общекомандном зачете на чемпионате мира по летнему биатлону, который завершился вчера, 24 августа, в Тюмени. В активе россиян две золотых, одна серебряная и две бронзовых медали. В общем медальном зачете безусловным лидером стала сборная Чехии: 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. На третьем месте сборная Словении: две медали высшей пробы и по одной серебряной и бронзовой.
Чемпионат завершился гонкой преследования среди взрослых команд, а также среди юниоров и юниорок. Здесь героиней дня, без преувеличения, стала тюменская спортсменка Кристина Ильченко. Она допустила шесть промахов на огневом рубеже, однако, все-таки завоевала золотую медаль в молодежном зачете, опередив Галину Вишневскую из Казахстана и Джессику Жислову из Чехии.
В юниорской гонке блистал чешский биатлонист Томаш Войик, который взял третью золотую медаль на этом чемпионате. Вторым с отставанием почти на минуту (50,5 секунды) финишировал Артем Тищенко из Украины, на третьем месте оказался россиянин Матвей Елисеев, который отстал от лидера почти на полторы минуты.
В мужском зачете золото чемпионата с двумя промахами завоевал бельгиец Михаэль Рёш. Серебряная медаль досталась представителю Словении Клемену Бауэру. С тремя промахами он отстал от лидера на 26,8 секунды. Бронза в активе у спортсмена из Болгарии Красимира Анева. Его результат — ни одного промаха и отставание в 32 секунды. Россияне Александр Логинов и Иван Черезов пришли к финишу четвертым и пятым соответственно.
Женская гонка преследования также не принесла сборной России медалей. Первой в ней финишировала Тея Грегорин из Словении, которая накануне взяла еще одно золото в спринте. На дистанции она допустила всего один промах. Следом за ней с тремя промахами и отставанием в 21,6 секунды к финишу пришла Валя Семеренко из Украины, третьей стала китаянка Тан Цзялинь с двумя промахами и 47,3 секундами отставания. Россиянки Яна Романова и Кристина Смирнова стали седьмой и восьмой соответственно.
Фото с сайта http://summerbiathlon.csp72.ru/