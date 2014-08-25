Чешские биатлонисты собрали в Тюмени больше всего медалей

Женская гонка преследования также не принесла сборной России медалей. Первой в ней финишировала Тея Грегорин из Словении, которая накануне взяла еще одно золото в спринте. На дистанции она допустила всего один промах. Следом за ней с тремя промахами и отставанием в 21,6 секунды к финишу пришла Валя Семеренко из Украины, третьей стала китаянка Тан Цзялинь с двумя промахами и 47,3 секундами отставания. Россиянки Яна Романова и Кристина Смирнова стали седьмой и восьмой соответственно.